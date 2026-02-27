Granja Tres Arroyos (GTA) continúa reordenando su frente financiero. Con una deuda que ronda los $ 68.000 millones, la principal empresa avícola del país acordó transferir a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) el inmueble que tiene de Avex en Río Cuarto. Concretamente, la operación con ACA es un sale and leaseback, o retro arrendamiento. Es decir, una operación financiera donde una empresa vende un activo a un inversor y, simultáneamente, se lo alquila a un plazo acordado, para seguir utilizándolo. En este caso, la transacción incluyó el inmueble de Avex que comprende tres plantas y 10 granjas. Esto le permite a GTA obtener liquidez inmediata para reducir la deuda de la compañía, sin perder la operatividad ni el uso del bien. De tal modo, toda la operación del negocio continuará en manos de la empresa. El entendimiento contempla, además, una opción de recompra del predio en los próximos años, siempre que la empresa logre estabilizar su situación financiera. GTA le compró Avex a la brasileña BRF -una de las mayores empresas de alimentos del mundo- a fines de 2018, en una operación que incluyó la transferencia de las tres unidades que poseía la compañía, ubicadas en Rio Cuarto, Llavallol y Villa Mercedes (las últimas dos actualmente en manos del Grupo Beltrán, firma detrás de Dánica). Avex es un activo estratégico de GTA: en su planta de Río Cuarto faena alrededor de 85.000 aves por día, casi el 18% de su producción total. Ahora, este movimiento se enmarca en una reestructuración que está llevando adelante la compañía que contempla la adecuación de sus instalaciones y sus niveles de producción a la realidad actual del negocio. Según informó la avícola, al momento todas sus plantas se encuentran activas. La empresa tiene un total de 35 instalaciones industriales dedicadas a distintas etapas del negocio avícola: ocho plantas de procesamiento, cuatro de valor agregado -elaboración de productos-, cinco plantas de rendering donde se procesan los subproductos, ocho plantas de incubación y 10 de ración -fábricas de alimento balanceado-. Actualmente, la empresa faena en promedio 480.000 aves diarias y exporta alrededor del 30% de su producción total. La retracción del negocio de GTA se profundizó en 2024, puntualmente debido al cierre de los principales mercados de exportación por los brotes de gripe aviar. Es que la firma exportaba el 70% de su producción (frente al 30% actual) a más de 60 mercados. “La abrupta retracción de las exportaciones derivó en una situación de contracción financiera y falta de liquidez que impactó en el normal cumplimiento de algunas de las obligaciones, incluyendo el pago de salarios, la cadena de pagos a proveedores y la logística de abastecimiento de alimento para las granjas”, dijo la empresa. Así, en diciembre de 2024 solicitó al Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis para ordenar su situación financiera y operativa. En este marco, la compañía señaló que “está cumpliendo con lo comprometido respecto del pago de salarios y que no existe un plan de desvinculaciones ni despidos masivos. La reducción de la nómina se viene realizando de manera consensuada con los trabajadores mediante programas de retiro voluntario en algunas de sus plantas”. Propiedad de la familia Grazia, GTA tiene más de 85 años en el país y llegó a cubrir el 40% de las exportaciones avícolas argentinas.