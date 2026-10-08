La Justicia Comercial ordenó inhibir provisoriamente todos los bienes del grupo GTA, que comprende a las sociedades Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial.

La medida fue tomada luego de una denuncia presentada por extrabajadores de las plantas I y II de Wade, anteriormente Cresta Roja, quienes señalaron ante la Justicia un presunto vaciamiento de las unidades productivas.

Puntualmente, los extrabajadores acusan a Wade de retirar diariamente “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos, así como el desmontaje de líneas productivas” de las plantas de la avícola. Como respaldo de la denuncia, entregaron un pendrive con fotos y videos.

Además de la inhibición de bienes, la Justicia intimó al presidente y al vicepresidente de cada una de las sociedades para que en el plazo de 10 días presenten un inventario detallado con todos los bienes que integran el grupo y los declaró responsables judiciales de los activos. A su vez, estarán obligados a informar las medidas de seguridad y conservación que están implementando en cada planta.

En una resolución del 30 de septiembre, la Justicia había señalado que la sindicatura liquidadora de la quiebra de Rasic Hermanos había denunciado el retiro y traslado de esos bienes. Sin embargo, posteriormente la sindicatura presentó un escrito para aclarar que no realizó esa denuncia, sino que su presentación del 28 de septiembre respondió a una orden del juzgado que interviene en la quiebra de Rasic.

En esa resolución, el juzgado había encomendado a la sindicatura que, “en resguardo de la garantía común de los acreedores” de Rasic, realizara las presentaciones pertinentes ante los juzgados comerciales donde tramitan los concursos de Wade S.A. y Granja Tres Arroyos S.A., con el objetivo de preservar los créditos e intereses de la quiebra.

La sindicatura explicó que, en cumplimiento de esa orden, informó sobre la presentación realizada el 14 de septiembre por un grupo de extrabajadores, quienes habían efectuado manifestaciones respecto de los bienes de las plantas y solicitó que se informara sobre la situación de esas instalaciones y que se adoptaran medidas para conservar los activos allí existentes.

Según apuntó, del monto total de la operación aún queda un saldo pendiente de cancelación, lo que significa que hoy tanto Rasic Hermanos como Proteinsa son acreedores de Wade y de Granja Tres Arroyos.

Cresta Roja perteneció a la avícola Rasic Hermanos, que entró en quiebra en 2015. En 2016, Proteinsa ganó la licitación por los activos de la avícola y quedó a cargo de sus plantas. Sin embargo, dos años después, en marzo de 2018, Wade adquirió a Proteinsa esos activos productivos por u$s 80 millones.

En esa operación, que incluyó la compra de las plantas y otros activos vinculados con la antigua Rasic, Granja Tres Arroyos se constituyó como garante.

En la reciente presentación que hizo GTA ante la Justicia para solicitar la apertura de su concurso preventivo reconoció que una porción significativa de su endeudamiento actual se originó a partir de la compra de Cresta Roja.