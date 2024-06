Genneia consiguió u$s 60 millones para financiar sus proyectos solares en Mendoza

Para avanzar en la construcción de sus dos proyectos solares en Mendoza, Genneia realizó una emisión obligaciones negociables (ON) verdes por u$s 60 millones. La compañía intentaba conseguir u$s 20 millones, pero recibió ofertas por más de u$s 90 millones .



"Destacamos que las órdenes superaron ampliamente el objetivo inicial de la compañía, con la mayoría de las ofertas provenientes de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país", indicó la compañía mediante un comunicado.

El dinero se usará para los parques solares Malargüe y Anchoris, ambos en la provincia de Mendoza, según explicaron voceros de Genneia. La inversión total en estos proyectos supera los u$s 250 millones y, entre ambos, la empresa sumará 270 MW de generación.

El parque solar Anchoris se está desarrollando en un terreno de 395 hectáreas situado sobre la ruta 40, en la localidad de Carrizal, en Luján de Cuyo. Tendrá 359.856 paneles fotovoltaicos, con una potencia instalada de 180 MW y una producción anual de 320.680 MWh. La entrada en operación está prevista para para mediados de 2025 .

En tanto, el proyecto de Malargüe, en el sur de la provincia, tendrá 90 MW de capacidad instalada y una producción anual de 263.500 MWh, gracias a los 161.472 paneles fotovoltaicos que se instalarán en el terreno de 312 hectáreas situado cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Malargüe. La compañía proyecta su entrada en operación para fin de año.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de US$60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103.1%, lo que implica un rendimiento del 0.4%.





La construcción de estos proyectos había sido anunciada dos semanas atrás en un encuentro que mantenido entre representantes de la compañía y autoridades provinciales. En ese momento se había indicado cuando entren en operación los dos parques solares se evitará la emisión de casi 300.000 toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y abastecerán de energía limpia a más de 160.000 hogares.

A principios de año, con la entrada en operación del parque solar TocotaIII, Genneia alcanzó 1 GW de capacidad instalada, lo que cubre un 19% del total de la potencia disponible en el país. La empresa cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica y actualmente se encuentra avanzando en la construcción del Parque Eólico La Elbita en Tandil, donde se montarán 36 aerogeneradores de última generación con una potencia de 162 MW y que entrará en operación para fines del 2024.

Con sus tres parques solares, Genneia además cuenta con 220 MW de capacidad instalada, conformados por 520.000 paneles.