Ford confirma la llegada del modelo con más chances de ser el próximo que produzca en la Argentina

El motivo de la convocatoria fue la inauguración del "Pacheco Hub", como Ford llama ahora a su histórica sede en la Argentina. Totalmente remodelado, después de un año y dos meses de obra, el edificio central del complejo -inaugurado en 1961 y renovado en 2000- sólo en su arquitectura exterior tiene alguna semejanza a ese rectangular bloque, a cuyo hall se ingresaba por una puerta giratoria y que, en el primer piso, albergaba oficinas más parecidas a las de un ministerio que al headquarter de una empresa que busca correr a la vanguardia de la tecnología.

Ahora de espacios amplios, compartidos, mobiliario moderno y ambientado con detalles de la historia pero, fundamentalmente, el presente del óvalo -como una escultura de estructura metálica con la forma del icónico potro que identifica a su línea Mustang-, se alinea más con los lugares de trabajo de cualquier fintech o unicornio tecnológico. El keyword de Ford es "futuro" y, relacionado con eso, sobre el escenario montado frente a la actualizada sede, los reflectores enfocaban algo que tiene mucho que ver con eso.

En la noche del miércoles, Ford confirmó que el año próximo empezará a vender en la Argentina el Everest. No sólo es un producto con el cual la marca ingresará a un segmento -SUVs grandes- que tenía apuntado. También, se trata del modelo con más chances de sumarse a la línea de montaje de la planta de General Pacheco.

" Lo lanzamos para ser un jugador importante en el mercado. Queremos pelear arriba en este segmento al que hace muchísimo deseamos entrar ", anunció Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica. El óvalo mostrará el Everest durante sus acciones de verano en Pinamar y Cariló. De tres filas de asientos (capacidad para siete pasajeros), empezará a venderlo durante el primer semestre de 2025.

La empresa todavía mantiene en secreto precios y versiones. También, volúmenes de ventas proyectado. Sin embargo, explican que competirá contra dos productos, principalmente: SW4, de Toyota, y Trailblazer, de Chevrolet. Se trata de los otros dos SUV montados sobre plataformas de pick-up: la Hilux, en el caso de la japonesa, y la S-10, en el de la marca de General Motors.

En 11 meses de 2024, se patentaron 5446 unidades de SW4, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Su precio arranca en torno a los $ 75 millones. En tanto, no se superaron las 200 de Trailblazer (vale más de $ 57 millones).

En el óvalo, ven como más lógico apuntar contra el producto de GM, fabricado en Brasil y de menos disponibilidad de unidades en el mercado local durante los últimos años, que contra el de Toyota, hecho en el país y con mayor volumen de oferta. Otros analistas del mercado esperan también cierta migración de compradores que, ante falta de alternativas por las restricciones que tuvieron las terminales para configurar sus gamas de producto, optaron por adquirir pick-ups.

La Everest llegará de Tailandia. Concebido para el área Asia-Pacífico, se vende en esa zona, la India, Oriente medio, países africanos, Bahamas y otros mercados de América central. La Argentina será el primer destino de América del Sur al que llegará.

Eso no es casual. Ford finalizó en 2023 la inversión de u$s 580 millones -u$s 660 millones, si se incluye la planta de motores inaugrada este año- para producir la nueva generación de la Ranger, pick-up que aporta el 60% de las ventas del óvalo en la región. Everest pertenece a la misma plataforma. Es decir, comparte componentes, elementos de ingeniería y de diseño.

Por eso, desde hace años se lo menciona como "el" candidato, en caso de que Ford decida sumar un segundo producto a la línea de montaje de Pacheco.

" Es más fácil tener un plan de negocios con un producto probado, que funciona ", la respuesta que dan en el óvalo ante esa posibilidad. No sería algo inusual en la industria. Fue, de hecho, lo que hizo Toyota hace unos años con la Innova, van que empezó a importar con la perspectiva de fabricarla en el país. No alcanzó los volúmenes comerciales esperados y ese proyecto se descartó.

Ford todavía tiene capacidad industrial para seguir creciendo. La planta de Pacheco dejó de hacer dos modelos en 2019, cuando discontinuó el sedán Focus por el volantazo global de focalizarse en SUV, pick-ups y vehículos comerciales. Concentrada desde entonces en la producción de Ranger, tras la inversión de 2020 a 2023 -la más ambiciosa en la historia de Pacheco después de su construcción-, la fábrica amplió su capacidad 70%, a 110.000 pick-ups por año.

Este año, incrementó su volumen de actividad 15% y, para 2025, anunció otro 15% de crecimiento, hacia un volumen de 70.000 a 75.000 unidades, anticipó Galdeano.

" Tuvimos dudas en el primer trimestre. En esos dos, tres meses, nos asustamos un poco porque habíamos anunciado un 15% de suba de producción. Pero el mercado repuntó y vamos por otro 15% más ", expresó el piloto del óvalo durante su discurso. Galdeano ve un mercado doméstico de 400.000 a 410.000 unidades este año -habían sido 450.000 en 2023-, en el cual Ford no caerá sino que finalizará con un volumen de ventas similar al de 2023 (37.500 patentamientos, según Acara).

Para 2025, el CEO proyecta una Argentina en recuperación, con 500.000 unidades de ventas.