Flybondi analiza abrir una base en otra provincia, pero espera a después de octubre: donde podría ser

Flybondi quiere sumar nuevas rutas y reanudar otras estratégicas, pero espera a que se defina el panorama electoral para avanzar. Con la llegada de los últimos tres aviones -el 13°, 14° y el 15° en las últimas tres semanas-, la low cost duplicó su flota comparado a esta época del año pasado y busca seguir creciendo en el país.

Si bien este mes planea incrementar en un 65% la oferta de asientos en las rutas que ya opera, ciertas decisiones -como el lanzamiento de destinos y la instalación de una base de operación fuera de Buenos Aires- están pendientes de definiciones atadas al resultado de las elecciones y las políticas del próximo Gobierno.

Así lo señaló Federico Pastori, chief commercial officer (CCO) de Flybondi en la Feria Internacional de Turismo de América latina (FIT), que se lleva adelante en La Rural y termina este martes. "Faltan definiciones de cómo serán las reglas de juego. Cuando surjan, nos adaptaremos. Estamos trabajando con todos los actores del Gobierno para mejorar las condiciones del sector", señaló.

"La idea es abrir otro centro de operaciones. Analizamos como posibilidad Córdoba. Queremos retomar también los vuelos a Punta del Este, pero no sabemos si podríamos operarlos desde el Aeroparque Jorge Newbery. Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza no tiene sentido hacerlo. Además, hay destinos que no tenemos cubiertos, como San Martín de los Andes y San Juan. Como estas, se analizan varias decisiones", reveló.

"Pero dependerá de los aviones que podamos ingresar. No sabemos cuándo nos dejarán entrar el próximo. Sorteamos muchos obstáculos para incorporarlos. Los clientes nos piden más frecuencias pero no tenemos suficientes naves. Nuestro plan es traer más y volar en el contexto que nos toque. Se mejoró la situación, pero siguen los desafíos. Se trabaja semana a semana con el Gobierno", reconoció.

El 15° avión llegó la semana pasada a la Argentina y Flybondi duplicó su flota en un año.

En ese sentido, la aérea espera a su 16° aeronave, pero no tiene fecha confirmada de arribo al país. La llegada de las últimas dos se retrasó por el cepo. Ya estaban listas para venir pero aguardaban la autorización del giro de divisas a China bajo el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior (Sirase), que tuvo demoras en las aprobaciones.



"Fuimos una de las aerolíneas que más creció en la Argentina en los últimos 20 años y en América latina en los últimos dos. Incorporar aviones potenciará la oferta en los destinos actuales y permitirá comenzar a volar en nuevos en el mediano plazo", adelantó el ejecutivo, y comentó que esto se traduce en un "mayor impacto económico", como en el caso de Posadas, "que ahora recibirá casi el doble de pasajeros".

En los próximos días, la aérea de bajo costo -con una cuota del 21% en el mercado doméstico y un 5% en el regional- pasará a operar 80 vuelos diarios entre destinos nacionales y extranjeros. Con sus 15 Boeing 737-800 NG con 189 asientos en única clase, hoy vuela a 17 destinos locales y tres en el exterior a través de 23 rutas: 16 domésticas con Buenos Aires, cuatro interprovinciales y tres internacionales.

Con más aviones en el país, Flybondi mejora la conectividad de las provincias con más frecuencias de vuelos internos.

Los vuelos nacionales e internacionales que Flybondi confirmó que sumará

Entre las rutas domésticas que más aumento de frecuencias tendrán, se encuentra conectividad con el norte: Buenos Aires-Tucumán, que duplicará sus frecuencias y tendrá dos vuelos diarios; Buenos Aires-Posadas, que aumentará un 70% la oferta con dos vuelos diarios los lunes, martes, jueves, viernes y sábados, y uno diario los sábados y domingos; Buenos Aires-Puerto Iguazú, que incrementará un 40% sus asientos con cuatro vuelos diarios los martes y cinco diarios el resto de la semana; Buenos Aires-Salta, con dos vuelos diarios los martes y tres diarios los domingos, lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados; y Buenos Aires-Jujuy, que incrementará un 60% la operación con doble frecuencia los martes, jueves, sábados y domingos y una diaria los lunes, miércoles y viernes.

En el centro del país, Buenos Aires-Corrientes aumentará un 50% sus vuelos con dos frecuencias diarias los martes, jueves y sábados, quedando con una los lunes, miércoles y viernes. Buenos Aires-Mendoza pasará a tener seis vuelos diarios los jueves y sábados y cinco diarios los domingos, lunes, martes, miércoles y viernes. Y Buenos Aires-Córdoba contará con tres diarios los lunes, martes, jueves y sábados; y cuatro diarios los domingos y miércoles y viernes.

También habrá más conectividad con el sur. Al igual que Jujuy, la ruta Buenos Aires-Neuquén incrementará un 60% la operación con doble frecuencia los martes, jueves, sábados y domingos y una diaria los lunes, miércoles y viernes. En tanto, Buenos Aires-El Calafate, contará con un vuelo diario (hoy tiene cuatro semanales); mientras que Buenos Aires-Ushuaia pasará a tener 11 semanales: dos diarios los domingos, lunes, miércoles y viernes, y uno los martes, jueves y sábados. Por su parte, Buenos Aires-Comodoro Rivadavia tendrá un vuelo diario (hoy cuenta con seis semanales).

Con respecto a las rutas internacionales, dos de ellas también tendrán más vuelos: Florianópolis, que pasará a operar tres frecuencias semanales; y Río de Janeiro, que aumentará a tres vuelos diarios cinco veces por semana (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingo).