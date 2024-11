Las empresas cambian de formato para festejar fin de año: cuánto gastan en sus empleados

Empieza la cuenta regresiva para 2025 y las empresas barajan alternativas para agasajar a sus empleados con una celebración de fin de año con presupuesto ajustado.

La industria de los eventos corporativos advierte una baja de hasta el 35% en su actividad. Sucede que las empresas, tanto grandes como pymes, se inclinan por experiencias cortas y económicamente más accesibles. Además, surgen nuevas formas de fiestas: "partidas" por sectores y "compartidas" entre diferentes compañías.

En este sentido, Diego Borriero, Director Central de Eventos y socio de Celebration - fiestas de fin de año de La Rural-, analizó: "Aunque las grandes empresas mantienen el formato tradicional, muchas hablan de encuentro de fin de año y no de fiesta, acompañando el contexto. Eso hace por ejemplo que no se contraten tantas bandas de artistas consagrados que en general tienen un cachet alto y optan por bandas de covers, o DJs".

Borriero completó: "Hay empresas que optan por hacer eventos más cortos al mediodía, mientras que algunos rubros más afectados por el contexto han optado por no realizar el evento, aunque son muy pocos. La mayoría sigue realizando la tradicional fiesta de fin de año que es muy esperada y valorada por los colaboradores".

Celebraciones "accesibles"

Corina Turquenich, dueña de Gira Eventos, afirmó que los eventos de fin de año suelen reflejar el contexto económico. Por lo que, muchas organizaciones optan por fiestas, brindis o almuerzos más pequeños, o en las mismas empresas -conocidos como in company-.

"En términos de presupuesto, si bien en algunos casos ha habido reducciones, las empresas han priorizado mantener estos encuentros como una herramienta clave para fortalecer la cultura organizacional, reconocer los logros del año y generar un espacio de unión entre los colaboradores", agregó.

El panorama es variado, según el presupuesto con el que se cuente. Las alternativas van desde un día de integración en una estancia, el almuerzo clásico en un restaurante, hasta encuentros informales en terrazas de hoteles.

Las empresas ajustan las celebraciones de fin de año a su presupuesto.

"En las pymes, por su estructura más reducida, una de sus alternativas son los after office", detalló Silvia Citrullo, directora de Ceremonial Meetings Consultores.

"Las empresas están optando por cocktails y acciones más cortas, ya no almuerzos ni eventos largos. Hacen algún brindis diurno de dos o tres horas, una cata de vino o whisky", agregó Ezequiel lopez Córdoba, gerente general del hotel boutique Cassa Lepage.

Fiestas para cada bolsillo

"Nosotros no vamos a tener una celebración de fin de año que englobe a todas las personas que trabajan en la compañía, sino que va a ser por equipos", relató una importante empresa nacional.

Con el foco en la "eficiencia" tanto de presupuestos como de gestión, el mensaje de muchas compañías es cerrar el año con un reconocimiento a sus trabajadores en un ámbito más descontracturado y "sin tirar la casa por la ventana". Las famosas fiestas "partidas" por sectores.

Otra tendencia toma fuerza año a año y es el de las fiestas compartidas. Gira Eventos indicó que "son un buen recurso para aquellas empresas chicas de 20 o 30 empleados que quieren tener un festejo a lo grande y abaratar costos. Sin embargo, no lo recomiendan para empresas de más de 50 trabajadores, para quienes es mejor algo privado y enfocado a las necesidades de cada compañía".

Las fiestas compartidas ganan terreno.

En esta línea, Guido Miedvietzky, creador de Wonderlab, profundizó que se viene un boom de este formato, ya que hay pymes y empresas de industrias más tradicionales, que sí se vieron afectadas por la crisis económica y quieren dividir costos sin perder la posibilidad de una mega fiesta.

"Para este segmento creamos lo que llamamos 'Fiestón MIX', que es un formato que permite de alguna forma disfrutar de todas estas experiencias interactivas que se desarrollan en el evento, pero sin tener que afrontar los costos fijos que implica realizar una fiesta desde el alquiler del salón, la técnica. Entonces, lo que hacemos es juntar diferentes empresas que busquen una propuesta novedosa con la última tecnología, pero a un valor razonable", detalló.

Ahora bien, también hay quienes siguen optando por fiestas con las últimas tendencias y toda la tecnología. Miedvietzky relató que la crisis afectó a determinados rubros, pero no a todos por igual. Por lo que hay una pequeña parte de las compañías dispuestas a gastar en una mega celebración.

"Nuestra alternativa 'Fiestón' es un servicio que trae innovación a las fiestas de fin de año. Combinamos diferentes tecnologías, desde pulseras interactivas, aplicaciones móviles, hologramas. Es muy requerido por empresas de software que generalmente exportan sus servicios y que no se ven afectados por la crisis, y que incluso, hasta en contextos como el actual, los puede beneficiar. No hemos tenido grandes cambios en ese tipo de empresas", indicó.

Los organizadores de Celebration, la fiesta organizada por Central de Eventos en La Rural, son los pioneros en este formato e indicaron que son las pymes de sectores varios de entre 10 y 100 personas las que eligen este formato en lugar de ir Restaurant.

"De esta forma, tienen una experiencia que logra la combinación de una gran cena con una fiesta de altísima producción con muchos pares invitados. Se compran mesas de a 10 invitados que incluyen cena formal, barra de tragos, shows, activaciones, y entretenimiento".

Precios de referencia

A modo de referencia, la cata de whisky vale aproximdamente $35.000 más IVA -21%- por persona. Lo que sería un precio final de $42.350.

La cata de té, $28.000 más IVA per cápita. Lo que sería un precio final de $33.880.

La nueva tendencia son las experiencias cortas, como es la cata de whisky.

Los coffes entre u$s 7 y u$s 8 -a cotización oficial- más IVA por persona. Lo promedia un valor de casi $10.000. Mientras que, en el casos de los coktails en un hotel boutique, el precio es aproximadamente de u$s 70 más IVA por cabeza, es decir unos $86.600.

Un after office en una terraza sale desde $45.000 por persona. Otra opción es la de eventos de día en quintas, el plato cuesta desde $70.000 por persona.

En el caso de "Fiestón", el valor por cabeza es de u$s 150 -a dólar oficial, casi $154.000-, y si se utiliza el formato compartido cuesta aproximadamente la mitad.

La "Celebration" compartida organizada por La Rural, tiene un valor de $200.000 promedio por persona, dependiendo del sector y de la cantidad de mesas que se contraten.