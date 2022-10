Farmacity abre un local en un inesperado 'barrio popular'

Farmacity, la principal cadena de venta de medicamentos minorista, cumple 25 años con $ 4000 millones de inversiones, 25 nuevos locales y una estrategia de negocios diferentes, focalizada en el impacto social.

Abrirá una sucursal en el Barrio Fraga, la urbanización de la villa de Chacarita , como una prueba piloto para extender luego el modelo en otras zonas populares donde pueda asociarse con movimientos sociales y emprendedores, además de llegar a acuerdos con laboratorios para poder ser un verdadero referente de cambio en el acceso a medicamentos y productos vinculados al bienestar.



Así lo contó a El Cronista, Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity, quien durante el festejo que la compañía realizó por sus 25 años recorrió la historia de la firma y la visión que fue modificando en los últimos años sobre la posición que debe tener los empresarios para aportar valor al país.

"Hasta ahora había acciones de RSE vinculadas a conseguir impacto social. Ahora, decidimos que es el propio modelo de negocio el que tiene ese objetivo", dijo Gorodisch, miembro de la familia accionista de Farmacity en alrededor de 49%.

Alejandro Gorodish, presidente de Farmacity

La idea de tener un Farmacity en plena villa está centrada también en que la población con menores recursos -muchos residentes en esas aglomeraciones- son también las que más caro pagan los medicamentos. Por eso, se trabaja con todos los actores del sistema de salud para lograr mejorar el acceso a esos productos.

El mismo esquema es, para los directivos de la cadena, un modelo ideal para replicar en la provincia de Buenos Aires. Todavía, Farmacity no logró ingresar en ese territorio porque la regulación local no permite que una sociedad anónima sea propietaria de una farmacia.

Pero ahora, la idea no es ir en contra de la legislación sino encontrar "un sistema colaborativo, en alianza con farmacéuticos que quieran que aportemos valor a sus negocios. El aporte de la cadena podría ir desde el abastecimiento de las marcas de Farmacity, asesoramiento en el diseño de las sucursales y el know how sin que el local deje de ser esa farmacia -y farmacéutico- que ya existía.

La idea es ser socios que potencien el negocio o lo aceleren.

Farmacity cuenta hoy con 250 farmacias distribuidas en 15 provincias y CABA. Suma locales de Get The Look y Simplicity (bajo la que sí tiene sucursales en el GBA). También incluyó bajo su paraguas a The Food Market, un emprendimiento de comida saludable que es parte de la nueva estrategia de triple impacto de Farmacity, integrando a las fundadoras y sumando el expertise propio para ganar escala.

Este año terminará con cinco locales de The Food Market.

Hoy en las sucursales de Farmacity, la mitad de la facturación viene de los medicamentos pero cada vez gana más lugar los productos de salón.

"Las marcas propias -de las que venden más de 2500 productos- también están creciendo considerablemente y se acercan al 5% de las ventas, aunque en el consumo general estamos viendo una leve caída este mes", dijo Gorodisch.

En los locales, además preocupa el abastecimiento de productos importados. Hay cremas, champús y otros artículos muy vendidos que no están llegando. En esa materia, las proyecciones no son alentadoras.

Así y todo, Farmacity está ultimando su presupuesto para 2023 con una previsión de inversiones que duplicarán las de este año.