Explotan las búsquedas para ir a ver Boca vs. Fluminense a Brasil: las estrategias de los argentinos para que les salga más barato

Tras la clasificación de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, que se disputará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro versus Fluminense, los hinchas ya están sacando los pasajes para ir a Brasil, con la esperanza de ir a alentar al Xeneixe y traer, una vez más, el mayor trofeo de la competencia entre equipos de América latina.

En apenas unas horas, se disparó fuertemente la demanda. "Desde el resultado del jueves por la noche, explotó. Subió un 1500% contra el día anterior", aseguró Julian Gurfinkiel, cofundador y chief marketing officer (CMO) de Turismocity, y agregó que los fanáticos consideran todo tipo de alternativa para poder ir a acompañar al conjunto en la búsqueda de su séptima Copa Libertadores.

"Los usuarios analizan diferentes opciones. Una que se está buscando bastante es volar hasta Santiago de Chile y desde ahí a Río de Janeiro. Lo mismo desde Montevideo. La demanda para Brasil en esas fechas está elevada, ya que justo se llevará a cabo el encuentro de Fórmula 1 en San Pablo ese mismo fin de semana, por lo que los vuelos a esta ciudad ya están prácticamente agotados", explicó Gurfinkiel.

Por su parte, Despegar registró alta demanda ya en los últimos cinco días, en la previa de la semifinal que se disputó este jueves. "En estos días, Río superó a Miami en las búsquedas. Y seguramente en los próximos días, el interés de los fanáticos de Boca aumente", explicó Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar. La plataforma había recibido más de un 10% de incremento en la demanda para el partido que se jugó en San Pablo este jueves.

En tanto, según Érika Schamis, Product-Pricing & Marketing Director CVC Corp Argentina, en Almundo -marca de este grupo de origen brasileño-, subió un 40% la venta de hoteles en los últimos dos días en Río de Janeiro, en buena parte por este acontecimiento.

Cuánto salen los vuelos para ir a ver la final de la Copa Libertadores, Boca vs Fluminense

Si se viaja solo el fin de semana, con la ida el viernes y la vuelta el domingo, los paquetes rondan los $ 900.000 por persona y escalan a $ 2 millones. En cambio, si se opta por volar el sábado para volver el lunes, los paquetes bajan a $ 850.000. Por la devaluación y la carga impositiva que rige para los viajes a destinos internacionales como Brasil -que duplica la tarifa base de un servicio en el extranjero-, los argentinos buscan la forma de ahorrar con alternativas como esta, acomodando las fechas según la conveniencia.

En las plataformas de venta de viajes más conocidas, solo los aéreos parten en $ 550.000 ida y vuelta. Eso siempre y cuando el pasajero lleve un bolso de mano, que puede ir en la cabina del avión. Si se quiere despachar el equipaje, hay que abonar extra. El importe aplica para vuelos directos a Río de Janeiro con una duración aproximada de tres horas. Queda poca disponibilidad de estos tickets.

En tanto, los pasajes más económicos -que los argentinos están buscando también para ahorrar- arrancan en $ 360.000 y son con paradas, por lo que el tiempo de viaje con escala se eleva a más de 10 horas . Otra alternativa buscada es viajar a destinos cercanos y moverse en bus u otro medio de transporte hasta el punto final, en este caso Río de Janeiro.

La final de la Copa Libertadores se disputará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro entre Boca y Fluminense.

Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para la final de la Copa Libertadores, Boca vs Fluminense

Desde el martes, se podrán adquirir los tickets para el encuentro final del certamen. La venta de entradas cuenta con tres categorías: la 1 tendrá un costo de u$s 250, la 2 tendrá un precio de u$s 150 y la 3 saldrá u$s 50. Esta última es exclusiva para los dos clubes finalistas. Es decir, no estará disponible para el público general.