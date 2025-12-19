Aunque el consumo empieza a dar señales tímidas de recuperación, los hogares argentinos continúan ajustando sus gastos. Así lo indica un i nforme de la consultora especializada Moiguer , que señala que, pese a una “expectativa positiva” sobre el futuro económico, la situación financiera de las familias todavía no acompaña esa proyección.

Según el relevamiento, el consumo se mantiene restrictivo y el escenario laboral muestra signos de mayor complejidad, factores que limitan la capacidad de gasto de la mayoría de los hogares. En ese contexto, la restricción del consumo predomina de manera generalizada: tras las elecciones legislativas de octubre, 62% de las personas debió reducir gastos de su presupuesto cotidiano durante el último mes; 50% afirmó quedarse sin dinero antes de fin de mes; y el 57% de los hogares declaró estar endeudado .

La comparación de los gastos cotidianos entre este año y el anterior muestra un fuerte recorte en rubros no esenciales. El 70% redujo el uso de taxis y aplicaciones de transporte, así como las salidas recreativas; el 69% ajustó el consumo de bebidas alcohólicas, golosinas y chocolates; y el 67% disminuyó los encuentros sociales .

En sentido inverso, algunos gastos muestran una tendencia al alza. El informe destaca un mayor uso del transporte público (67%) y de vehículos propios (51%), junto con un incremento en el gasto en actividades deportivas (46%), servicios de streaming (46%) y la compra de primeras marcas en alimentos (36%) .

Los argentinos achican gastos viajando más en transporte público

Al analizar la evolución del consumo frente al año pasado, el estudio revela un escenario heterogéneo : 7% de los encuestados asegura que su consumo se expandió en 2025 y 29% señala que se mantuvo estable. En contraste, 23% indica haber ajustado su consumo en los últimos meses; 18% sostiene que el consumo continúa bajo incluso después de los recortes realizados el año pasado; y 22% afirma que, tras haber ajustado previamente, profundizó la reducción en el último tiempo.

A pesar de este panorama, el estudio muestra una mirada más optimista de cara al futuro: el 53% de los encuestados espera que su capacidad de compra aumente a lo largo del próximo año.