Los Grobo perdió $ 26.000 millones y adelantó más problemas financieros

En medio de la crisis que atraviesa al campo, Los Grobo presentó el balance correspondiente al segundo semestre de 2024 y reportó pérdidas hasta el 31 de diciembre del año pasado por $ 26.565.341.000 (alrededor de u$s 25 millones).

Inmersa en una fuerte crisis que se conoció a fines de diciembre del año pasado, Los Grobo adjudicó este perjuicio a una serie de factores económicos, financieros y estructurales locales y mundiales , y ya adelantó que no será capaz de afrontar el pago de los vencimientos venideros hasta el 31 de marzo de 2025.

Tanto Los Grobo, como su controlada Agrofina, -tienen una deuda consolidada de u$s 207 millones- están a la espera de la apertura de su concurso preventivo que solicitaron hace poco más de dos semanas. El fin, para evitar la quiebra, será seguir operando en busca de una solución a su crítica situación.

Entre las posibles salidas, Los Grobo estaría evaluando la posibilidad de realizar acuerdos comerciales con dos gigantes internacionales para empezar a vender sus granos y, así, reactivar su actividad. Estas serían la multinacional de los agronegocios con operaciones en la Argentina Bunge y la brasileña Amaggi -la mayor productora privada de soja del mundo-, también con una filial dedicada local dedicada a la exportación.

Según explicó la compañía en una nota que envió este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV), las causas de su debacle estuvieron signadas por la evolución adversa de las variables macroeconómicas -tanto locales como internacionales-, la severa sequía que afectó a la Argentina en la campaña 22/23, sumado a la caída internacional de los precios de los granos, al punto que, la soja, por ejemplo, se encuentra en su valor más bajo de los últimos cuatro años y el peor desde 2016.

A eso se sumó, además, la condición local. Esto hace referencia a que el último ejercicio (23/24) se dividió en dos etapas totalmente opuestas. Por un lado, el primer semestre (junio a diciembre de 2023), marcado por un fuerte aumento de la inflación acompañado de un significativo atraso cambiario, lo que dificultaba el comercio internacional de la empresa.

Por el otro, el segundo semestre (enero a junio de 2024), momento en el que asumió el nuevo gobierno e inició con su política de estabilización económica, basada principalmente en el equilibrio fiscal, lo que llevó a una devaluación inicial del peso frente al dólar. Esto generó, de manera inmediata, "un aumento descontrolado de los precios de bienes y servicios, ocasionando una retracción de la demanda y posterior recesión económica", indicó la firma en el escrito

Se sumó también, la cuestión climática y la chicharrita, razones por las cuales la sociedad enfrentó una fuerte reducción en la demanda de insumos agrícolas, que rondó el 30%. De hecho, el mercado de defensivos para el agro pasó de facturar u$s 4300 millones en 2023 a u$s 3150 millones en 2024. Para 2025 se espera un desplome del 40%, con una facturación de alrededor de u$s 2900 millones.

La caída en la demanda del mercado de insumos agrícolas "impactó en el volumen de ventas y en el flujo de caja de los canales de insumos de la sociedad, obligándola a vender productos a precios más bajos para cubrir sus compromisos con la creciente apreciación del peso y el consecuente aumento de los costos locales en dólares, así como el mantenimiento de las retenciones sobre los ya deteriorados precios de venta internacionales", expuso Los Grobo en la presentación de sus estados financieros.