Abre mega churrería con bar en la City: $ 150 millones de inversión y una ubicación clave

La cadena de churrerías El Topo está ante su mayor desafío desde el lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires en 2009. En las próximas semanas, levantará la persiana del local más grande de su historia . Con una inversión de $ 150 millones abrirá un churro-bar de 500m2 en Diagonal Norte y Florida y planea convertirlo en uno de los puntos ineludibles de los turistas.

"Todos los días dudo de si hice bien o mal y hay cierta incertidumbre justificada, pero siempre apostamos por nuestra marca y la economía del país", asegura Juan Navarro, hijo de uno de los fundadores y director de la compañía. Al mismo tiempo recuerda que aquel primer local porteño en Palermo tenía solo 33m2 .

El Topo nació como una idea de Hugo Navarro y Juan Carlos "Cacho" Elía en 1968. De Villa Gesell se expandieron por la Costa y la segunda generación dio el salto a CABA .

La sucursal de Diagonal Norte tendrá espacio para 100 personas y abrirá a mediados de abril.

Ahora la tercera también se encarga de seguir el legado familiar. Por caso, uno de los nietos de Hugo Navarro abrió su propia sucursal en Bariloche con foodtrucks incluidos, y una de sus nietas puso un pie en Mar del Plata en 2022.

Apuesta por el Microcentro

No es la primera sucursal de la cadena en el centro porteño. Ya contaban con una sobre Lavalle, entre Libertad y Cerrito, que captaba a los clientes de las oficinas de la zona. "Durante la pandemia fue un desierto y se mantuvo con delivery. Ahora está trabajando bien, pero nos quedó muy chico el local", comenta Navarro. Y agrega: "Es difícil conseguir un espacio en Microcentro. Son lugar chiquitos o este, que era enorme. Hicimos las cuentas, proyectamos y sabíamos que era una locura pero es un desafío importante ".

El local tendrá la carta clásica de productos con churros salados y dulces, bolas de fraile, chipá y medialunas. Además, tendrá bebidas, como chocolate y café, y también un mostrador de tragos que será autoservicio. En total tiene capacidad para 100 personas con mesas y barras para sitting . "No tenemos pensado meternos en otra comida que no sea la que ya conocemos. En la cuadra hay otros lugares con distintas propuestas gastronómicas así que no queríamos pisarnos con el resto", indica.

El primer churro-bar de El Topo abrió en 2021 en Villa Pueyrredón. Tiene capacidad para 75 clientes.

El formato churro-bar ya tuvo su debut en 2021. El Topo innovó con este estilo de local en Villa Pueyrredón con una superficie de 250m2 y una inversión de $ 7 millones. Según Navarro, la idea de incluir gin tonic, cerveza y fernet para maridar los churros salados surgió a partir de un pedido de los clientes en las redes sociales, la principal herramienta de comunicación de la marca.

"Creo que con esto nos estamos amoldando a las tendencias, como lo hizo Atalaya", apunta el miembro de la segunda generación de churreros. El famoso parador, conocido por sus medialunas, puso un pie en CABA en 2023 con su local de avenida Belgrano, en San Telmo. A principios de 2024 abrió su segunda sucursal porteña sobre avenida Córdoba.

Los sabores que ya no están

La situación económica no le es ajena a la compañía. "Es un producto transversal a todas las clases sociales. Necesitamos que pueda comprarnos el que tiene plata y el laburante . Por eso, aunque tuvimos un incremento grande en materia prima y costos fijos, no pudimos acompañarlo en precio por lo que nuestra rentabilidad es menor", dice Navarro. La docena de churros con dulce de leche de El Topo hoy tiene un precio de $ 6000.

El incremento de algunas materias primas importadas los llevó a descontinuar varios sabores de churros.

Incluso varios sabores tuvieron que salir de la carta para no tener que incrementar los valores. "Por ejemplo, el pistacho o la crema de avellanas son importados y los precios se fueron al demonio con la última devaluación. Lo mismo el atún y las alcaparras para el de vitel toné. Tendríamos que venderlos a $ 1000 el churro, pero decidimos sacarlos para seguir con esta filosofía comercial de no incrementar para que todos puedan comprarlos", asegura.

En 2023 El Topo cerró el año con un crecimiento del 15% en unidades vendidas. Y en el primer trimestre de 2024 experimentó un alza del 5 por ciento. Durante un día normal, sus locales pueden despachar hasta 200 docenas de churros, mientras que el de Lavalle puede alcanzar las 300 docenas en sus jornadas más activas . "Si el local de Diagonal Norte vende el mismo volumen que el de Lavalle para mi va a estar bien", analiza Navarro.