El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que la compañía estadounidense Uber realizará una inversión de 500 millones de dólares en la Argentina. Mediante su cuenta de X, el funcionario detalló: “En el marco de sus 10 años en el país, la compañía nos anunció una inversión de u$s500 millones para los próximos 3 años para expandir su operación, relanzar Uber Eats y seguir consolidando a la Argentina como mercado prioritario”. El anuncio se realizó luego de una reunión de Caputo y José Luis Daza con Dara Khosrowshahi, CEO de Uber; Eli Frías, Gerente General de la empresa para Argentina; y Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina. -Noticia en desarrollo