El libro preferido del gurú financiero Robert Kiyosaki

Su libro recomendado, "Rules for a Knight", se ha convertido en una lectura atesorada para él, y narra la historia de un caballero que está a punto de enfrentarse a la muerte en una batalla. Menciona que todos sus amigos emprendedores tienen una copia.

Para explicar por qué recomendó este libro, Robert Kiyosaki cuenta que, como hombre de negocios, hace lo posible por operar al más alto nivel de los valores espirituales y por hacer negocios con personas que comparten estos principios.

Este libro toma la forma de una carta escrita por un caballero del siglo 15 a sus hijos, en la víspera de una pelea; temiendo por su vida, el caballero les describe las reglas para ser un caballero que le fueron transmitidas.

Quizás este libro no pareciera incluir el secreto para alcanzar el éxito en el mundo del negocios en pleno siglo XXI. No obstante, "Rules for a Knight" sí incluye un mantra emprendedor para aquellos que están en el mundo de los negocios.

Por ejemplo, la regla de la humildad plantea: "Nunca anuncies que eres un caballero, simplemente compórtate como uno".

Mientras que la regla de gratitud establece: "Por todo lo que ha sido, un caballero dice, gracias. Por todo lo que está por venir, un caballero dice: ¡Sí!".

Por qué eligió este libro

Cuando Kiyosaki era joven y estaba en la academia militar, le sorprendieron los conceptos de compromiso y honor. Cuenta que "misión" fue la primera palabra que les inculcaron, luego aparecieron palabras como "compromiso", "honor", "integridad". Todos esos valores espirituales los encontró leyendo "Rules for a Knight".

Años después, cuando estuvo en la escuela de negocios, aprendió acerca del "dinero", los "mercados" y la "manipulación", pero nunca escuchó aquellas palabras espirituales que aprendió de joven en el ejército.

Otras lecturas recomendadas

Otra de sus sugerencias es "La liberación del alma", escrito por Michael A. Singer, otro libro de espiritualidad que enseña cómo controlar las emociones para lograr paz y serenidad.

Por último, en cuanto a finanzas personales, Kiyosaki recomienda su último libro "Why the Rich are Getting Richer", donde explica cómo utilizar los impuestos y la deuda para construir riqueza.