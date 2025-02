El grupo Havas compra DON, la principal agencia de publicidad independiente de la Argentina

El gigante publicitario mundial Havas compró DON, una de las agencias argentinas más influyentes del mercado publicitario local y regional en los últimos 15 años. El acuerdo, que se negoció durante dos años, fue anunciado este martes.

La operación significa la integración del equipo que lidera Papón Ricciarelli, fundador de DON, a la estructura de Havas en la Argentina. Significará el traspaso de un total de 180 personas, entre sus oficinas de Buenos Aires y México, que se sumarán a algo menos de 30 que están hoy en el área de creatividad del grupo europeo. En total, la operación local de la compradora en su "Havas Village" de Villa Crespo saltará de 450 a más de 600 personas.

La nueva marca con la que operará la agencia será DON by Havas. Tendrá una cartera de clientes entre las que se rutilan Stellantis, Danone, Reckitt, Cencosud, Shell, Telecom, PepsiCo e ICBC. Además del área creativa, ahora también podrá ampliar la gama de servicios que les brinda, con las sinergias que ganó tras la adquisición. Por ejemplo, planificación de medios. Ambas partes proyectan que la integración esté concretada en los próximos seis meses. No se difundieron los términos económicos de la adquisición.

Fundada en 1835 en París, Havas es uno de los mayores grupos globales de comunicación. Tiene más de 23.000 personas en más de 100 países. Por su parte, DON nació en 2008, gestada por Ricciarelli, su hermano Mariano y Agustín Marques. Es la octava firma en el ranking de agencias independientes a nivel mundial, top-4 de América latina y top-2 de la Argentina, dentro del Effie Index. También fue la Mejor Agencia Independiente entre 2012 y 2024 en los Premios Jerry Goldenberg, entre otros reconocimientos.

" Era el momento para una operación así ", aseguró Ricciarelli, en diálogo con El Cronista. " Desde nuestro nacimiento como agencia independiente, buscamos diferenciarnos y dar un salto cuántico. Ahora, necesitábamos dar otro ", agregó.

Uno de sus estímulos para la operación -por la cual llegó a tener reuniones con Yannick Bolloré, CEO global y miembro de la familia controlante de Havas- era el arsenal de recursos tecnológicos a los que DON accederá siendo parte de un grupo internacional. " Además del talento, la tecnología será el factor diferencial en la publicidad. Hacia adelante, es lo que te puede dejar afuera ", definió.

En ese sentido, también la reconoce como un driver de un proceso que, en los últimos meses, ya se vio en el mercado local y, con operaciones de esta magnitud, promete acelerarse. " La tecnología es un factor de concentración del negocio ", asegura.

Tras más de dos décadas en los que el mercado publicitario local se caracterizó por la explosión de agencias independientes y proyectos personales, los players internacionales volvieron a poner los ojos en la Argentina.

" Hacía mucho que una de las Big Six mundiales no invertía en la Argentina ", destacó María José Ezquerra, CEO de Havas Argentina. " Esto es la inversión del grupo en una empresa argentina. Compramos DON como parte de un plan estratégico global, de fortalecimiento de los negocios creativos ", subrayó.

La ejecutiva no dudó: " Esta compra nos complementa y nos potencia ".

Un atributo atractivo de DON es su presencia regional. No sólo por su actividad en la Argentina y México, donde tiene presencia física, sino también por sus trabajos para otros mercados, como Chile. Algo que se potenció por la alquimia cambiaria que la macro argentina vivió en la última década. Según Ezquerra, la estabilidad del dólar y el fortalecimiento del peso que el país experimentó en el último año -y que restó competitividad al trabajo off shore- no influyó en la operación. Al menos, en sus objetivos.

" Más allá del éxito financiero, la causa de la compra fue el talento y el proyecto que Havas tiene más allá de la macro. No estamos comprando eficiencia productiva ni bajo costo de producción: estamos comprando un producto creativo ", diferenció.

" La macro pudo haber incidido más en aspectos financieros de la transacción. Pero el objetivo fue otro ", reiteró.

Otro punto importante es la permanencia de Ricciarelli y equipo. Lo único que cambiará en la tarjeta de Papón es el nombre de la agencia: continuará siendo CEO. " Estamos invirtiendo en DON porque DON funciona como es. No para cambiarla ", enfatizó Ezquerra.

Sus palabras están en línea con lo que expresó la cúpula de Havas en el comunicado de la adquisición.

" La incorporación de DON refuerza nuestra estrategia de invertir constantemente en talento creativo de primer nivel. Integraciones similares, como Battery en los Estados Unidos, BLKJ en Asia y, más recientemente, Uncommon, en el Reino Unido y los Estados Unidos, han fortalecido nuestra oferta creativa de vanguardia y son claves para seguir diferenciando a Havas como líder de la industria ", declaró Bolloré, el CEO global.