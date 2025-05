El fin de una era: Galperin deja de ser el CEO de Mercado Libre después de 26 años

Después de 26 años al frente de la empresa que fundó, Marcos Galperin dejará de ser el CEO de Mercado Libre. Así lo anunció el empresario, a través de un posteo realizado en su cuenta pesonal de X. Allí, también develó el nombre de su reemplazante: Ariel Szarfesteijn, quien hasta ahora fue presidente de e-Commerce de la compañía para América latina.

"Tomé esta decisión después de evaluarla durante muchos años. Cuando cumplí 30, pensé que tomaría este paso a los 40. Cuando llegué a los 40, pensé que sería a los 45. Cuando cumplí 50, pensé que era mejor no hacer más pronósticos!", explicó Galperin en su publicación (sintaxis original del posteo).

"Pero hace un par de años, comprendí que era el momento de decidir, aplicando el mismo principio que ha guiado mis decisiones más difíciles desde que fundé MELI en 1999: priorizar siempre lo que es mejor para la compañía, más allá de mis sentimientos personales", agregó.

En tal sentido, aclaró que continuará vinculado con la compañía: "Desde mi rol como executive chairman, seguiré muy involucrado en MELI. Mi enfoque estará puesto en la estrategia, la evolución del producto, la cultura, decisiones de asignación de capital, algunos proyectos puntuales y en cómo continuaremos aplicando la Inteligencia Artificial para transformar nuestro negocio y nuestra empresa".

Mercado Libre es la mayor empresa de comercio electrónico de América latina. Con presencia en 18 países de la región, facturó casi u$s 21.000 millones y ganó u$s 1911 millones. Fue su balance récord hasta ahora. En el primer trimestre de 2025, sus ingresos crecieron 37%, a u$s 5935 millones, y el resultado neto trepó 44%, a u$s 494 millones. Es la mayor empresa latinoamericana por capitalización bursátil (u$s 132.000 millones a este miércoles) y la única marca de la región entre las 100 más valiosas del mundo, según el ranking anual que elabora la consultora Kantar: u$s 49.800 millones, lo que le valió la posición 50, por encima de las brands de compañías como Disney, Nike, Uber, Toyota, Adidas y Mercedes-Benz.





(NOTICIA EN DESARROLLO)