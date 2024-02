El dueño del Everton de Inglaterra quiere comprar un club de fútbol argentino

Tras la entrada en vigencia del DNU de Javier Milei, todos los clubes de fútbol que así lo deseen, podrán convertirse en Sociedades Anónimas. En este contexto, 777 Partners, un fondo de inversión con sede en Miami y dueño del Everton de Inglaterra, está interesado en comprar un club del país campeón del mundo.

"El fondo de inversión está decidido a llegar al país. Desembolsarían entre u$s 50 millones y u$s 300 millones, dependiendo de la situación del club elegido. Sólo necesitan la garantía de que la regulación saldrá adelante", develó Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, una firma local que posee licencia FIFA para la organización de partidos amistosos internacionales, en diálogo con El Cronista. A su vez, comentó que la inversión no se hará en un equipo grande, sino que será uno mediano, sin descartar la posibilidad de hacerlo en un club de la segunda división.

De hecho, Nicolás Maya, responsable de adquisiciones del Holding 777 Partners, se reunió la semana pasada con el secretario de Deportes, Turismo y Medioambiente, Daniel Scioli, con Tofoni, que, además, es el empresario a cargo de llegada de los grupos inversores y con la diputada de la Nación por La Libertad Avanza Juliana Santillán, encargada de la redacción y defensa del proyecto de Ley en el Congreso.

Allí, comentó Tofoni, que los funcionarios le aseguraron al representante del grupo estadounidense que la norma que regulará la constitución de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en la Argentina, así como también el rol de los socios, estará vigente en un plazo no mayor a seis meses. "Les transmitieron el pensamiento del Presidente. El DNU es inminente y tratarán de sacarlo lo antes posible", aseguró el ejecutivo.

El fondo americano es, además, accionista minoritario (8%) del Sevilla de España, controla el Genoa de Italia, el Red Star Paris, el Standard de Lieja, en Bélgica, el brasileño Vasco da Gama y el Melbourne Victory de Australia.



"El hecho de que 777 Partners se haya reunido con dirigentes argentinos para invertir en el por el futbol local, provocó la aparición de otros interesados, como el propietario del Crystal Palace de Inglaterra", reveló Tofoni. El equipo inglés es propiedad de Eagle Football Holdings, un grupo que, en 2022 compró el 90% de las acciones del Botagofo de Brasil.

"Tanto la Argentina, como Brasil, son un semillero de jugadores. L os grupos entienden que, si invierten hoy, en el mediano plazo, su desembolso estará asegurado y, no solo podrán contar con refuerzos propios, sino que podrán proveer jugadores a terceras partes", aseguró el ejecutivo.

El historial de las SAD en la Argentina

A pesar de que, en la actualidad, todos los equipos de la primera división del futbol argentino son Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, no es la primera vez que se discute la creación de las SAD en el país. De hecho, aunque nunca se volvieron realidad, se propusieron varios proyectos -inclusive una sociedad mixta, en la que conviven las asociaciones con las SAD, como las que funcionan en Uruguay- para privatizar el fútbol durante el gobierno de Carlos Menem.

Durante su mandato como presidente de Boca Juniors, el ex mandamás Mauricio Macri también impulsó sin éxito la creación de las SAD.

A pesar de que, según el DNU de Javier Milei -rige desde el 29 de diciembre de 2023-, cada club tendrá la posibilidad de definir si desea o no convertirse en una SAD, la gran mayoría de los clubes locales tienen reglamentado en sus estatutos la prohibición de transformarse en Sociedades Anónimas. A su vez, dado que, con el actual modelo, los clubes están en manos de los socios elegidos a través de elecciones, estos deberán someter el cambio a votación y, para aprobarlo, necesitarán dos tercios de los votos afirmativos.



"Los socios deben entender que el ingreso de capitales será destinado 100% al club. Se invertirá en infraestructura, en hoteles para chicos del interior, en salas de auxilio, estadios, campos de entrenamientos, entre otras cosas" , explicó Tofoni.

La diferencia entre las SAD y las Asociaciones Civiles

Al tener, dueños o accionistas, las decisiones de las SAD quedan en manos de los inversores, mientras que, en las Asociaciones Civiles, la conducción de los clubes está en manos de los socios, quienes eligen a sus dirigentes por medio de votaciones. A su vez, en estos casos, todos los ingresos del club deben ser reinvertidos, mientras que, las SAD tienen fines de lucro.