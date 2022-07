El desafío de estos dos CEO para ser líderes en un país como la Argentina: qué tienen en común

La jornada la abrió Néstor García, CEO & presidente de KPMG Argentina, quien habló sobre su historia de 29 años en la empresa y sobre la diferencias que existen entre el mundo de la contabilidad y auditorías en todo ese tiempo.

"Mi carrera fue en el departamento de auditoría. Luego fui socio a cargo de auditoría, de energía y recursos naturales. Llegué a ser el presidente de la compañía gracias a la elección de 47 socios", contó.

Y agregó acerca de su experiencia en la empresa, "Este tipo de estudios permite desarrollarse, tomar otro tipo de responsabilidades y cuando uno es socio, cambia el mindset, siendo presidente y CEO, mucho más".

"Hoy tenemos una paleta de servicios mucho más amplia y nos permite ser más estables en el crecimiento".

El ejecutivo también destacó los cambios en la modalidad de trabajo, como el sistema híbrido, los cambios tecnológicos que implementaron y la agenda ESG (Environmental, Social & Governance).

Finalmente dijo que KPMG en estos años de pandemia y pospandemia creció a nivel local, con un 51% en cantidad de empleados comparado a 2018. "Creemos que siempre hay oportunidades en el país y seguiremos invirtiendo".

En segundo turno, Juan Marotta, CEO de HSBC Argentina y LatAm Sur, dio cuenta de su recorrido dentro de la empresa, su paso por México y su llegada como máximo directivo a nivel sub continental.

"Cuando estaba finalizando mis estudios vi que HSBC compró un banco en el país y cuando vi el logo, dije: quiero ir ahí. Me interesaba ingresar a una empresa internacional, trataba de aprender de todo lo que me ponían en frente. Esto me llevó de pasar de un área a otra y crecer dentro de la compañía", dijo.

El ejecutivo relató cuáles fueron los desafíos que debió enfrentar, tras su retorno al país en 2019, con la llegada de la pandemia de Covid-19. "No había ningún manual de cómo manejar una pandemia. La clave fue la adaptación, navegar en lo desconocido y apoyarse en el equipo. Hoy todas las empresas navegamos en un mundo híbrido, tomando lo mejor de los dos mundos", apuntó.

Otro elemento central fue "escuchar a la gente, a los empleados, clientes, proveedores, tratar de liderar el cambio y acompañar a los clientes que sufren estas transformaciones. Como empresa de servicios debemos entender las tendencias del mercado y ayudar a nuestros clientes a adaptarse", cerró.