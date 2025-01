El campo en default: ahora, Surcos no paga una ON por casi $ 300 millones

La empresa productora de agroinsumos Surcos informó que, nuevamente, se verá imposibilitada de pagar vencimientos. Esta vez se trata del pago del tercer servicio de intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) por $ 298.895.00 millones y cuyo vencimiento estaba previsto para este jueves.

En el comunicado que la fabricante de fitosanitarios envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) explicó que "se encuentra atravesando una grave situación financiera, que incluye el embargo de bienes y cuentas bancarias, lo que les ha imposibilitado el pago".

Como es el normal procedimiento en estos casos, "los tenedores de al menos el 20% del capital no amortizado de las obligaciones podrían declarar vencida la totalidad de la deuda, exigiendo el pago inmediato del capital más los intereses acumulados hasta ese momento , indicó la empresa en el escrito que reconoce que la situación podría catalogarse como un "evento de incumplimiento de pago".

El pasivo financiero de Surcos supera los u$s 100.000 millones. La mitad son obligaciones financieras. Un 14%, pagarés bursátiles y el resto, deudas bancarias. El 75% tiene vencimiento menor a un año.

La empresa del agro cayó en default a principios de diciembre por no poder cumplir con dos vencimientos de pagarés bursátiles: uno por u$s 3,5 millones y otro por más de $ 930 millones. El 23 de diciembre, la empresa informó que había sido embargada por u$s 5,5 millones, más otros u$s 2 millones provisionales para intereses. Y, al día siguiente, la Justicia de Santa Fe dictó una nueva inhibición general de bienes y un embargo judicial por $ 21 millones, en respuesta a una demanda de Finlatina por una deuda de $ 50 millones.

El 13 de enero, la empresa no pudo realizar el séptimo pago de ON por u$s 69.025, y el 20 de enero tampoco pudo hacer frente a un vencimiento de u$s 4 millones.

Surcos dice que la reestructuración de su deuda se convierte en una prioridad para intentar superar la crisis

Ante la situación financiera actual, Surcos contrató a Columbus IB como asesor financiero exclusivo para reestructurar su deuda. Esta firma, una de las más experimentadas del mercado local, ya asesoró a firmas importantes de la Argentina, como la cadena de cines Village, Grupo Albanesi, BGH, 360 Energy y Longvie. También, en 2020, asesoró a los acreedores de la deuda de Vicentin.

Su objetivo principal de la firma será revisar los flujos de caja proyectados, ajustándose a la nueva realidad del mercado y los desafíos específicos que atraviesa la compañía, según se comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Surcos es una empresa productora de fitosanitarios fundada en 1974 en Avellaneda, Santa Fe, por la familia Calvo. Originalmente conocida como Ciagro, comenzó vendiendo insumos veterinarios y luego agroquímicos. En 2008, tras una escisión, cambió su nombre a Red Surcos y empezó a producir fitosanitarios en plantas propias.

Hoy en día, Surcos cuenta con dos fábricas, ubicadas en Recreo y Florencio Varela, donde produce una variedad de productos, como fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Estos productos se comercializan en Argentina y se exportan a Uruguay, Bolivia y Colombia. Además, la empresa posee 14 depósitos y 10 centros de distribución.