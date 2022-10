El argentino que es el 'rey' de los storage en Estados Unidos ahora se expande a otros mercados

Marcos Victorica, es uno de los tantos argentinos expatriados que triunfa en los Estados Unidos. Hace ya varios años se convirtió en el rey de los storage, un servicio que usa uno de cada 10 estadounidenses y que genera una rentabilidad anual del 5,5%. Ahora se expande y entra a nuevos mercados de Latinoamérica.

Este empresario no inventó los espacios de guardado pero encontró una veta para comercializarlos. Lo que hizo fue subdividir los edificios de storage en unidades, de la misma manera que las cocheras en la Argentina. Así fundó Best American Storage. Su modelo cambió el concepto y permitió la venta de unidades de almacenamiento por separado, a partir de u$s 20.000.

Se calcula que 30 millones de personas son usuarios de selfstorage en los Estados Unidos y existen alrededor de 58.000 edificios de almacenamiento con una ocupación promedio del 96%. Sólo en en ese país esta industria factura u$s 39.500 millones.

Con este negocio, el inversor consigue una renta garantizada del 5,5% en un mercado estable y con bajo nivel de riesgo y mantenimiento, a diferencia de los departamentos. "Lo más interesante es que se puede ingresar al mercado de real estate de los Estados Unidos con inversiones chicas. Nosotros nos encargamos de alquilar los espacios con contratos por seis años que se actualizan cada dos, por lo que es una forma de inversión muy sencilla" , explica Victorica en diálogo con El Cronista.

Marcos Victorica

Ahora comenzó a operar, con el mismo tipo de unidades, edificios de storage, en México, Perú, Colombia y Chile. "En México, vamos a vender con un partner local a través de crowdfunding y la idea es extenderlo a toda latinoamérica", explicó el empresario.

" Acabamos de firmar un acuerdo con la firma Iroman Capital Partners en México y EUA especializada en consultoría y supervisión de gestión patrimonial para fomentar la comercialización de espacios de almacenamiento bajo la modalidad de crowdfunding ", agregó.



Cómo funciona el negocio

"Nosotros vemos el storage como un commodity. Lo que hacemos es comprar edificios que ya están operando, los subdividimos y los comercializamos. Somos nosotros mismos quienes nos encargamos de cobrar los alquileres. Es una inversión muy segura ", explicó el empresario de real estate.

Al inversor no solo le atrae la rentabilidad en dólares y la seguridad jurídica que significa los Estados Unidos, sino lo sencillo que resulta comprar una unidad. "La gente no necesita ir a verlas, a diferencia de un departamento. En general, se compran varias unidades y después se pueden vender de forma individual ", sostuvo.

Además, entre los beneficios Victorica resalta; "tiene una ventaja enorme comparado con un departamento. Cuando vendes un inmueble necesitas un broker y te cobra cerca de un 6% de comisión. En estos casos, no se necesita de un especialista por lo que te ahorras la comisión a la hora de vender", agregó.

"El año pasado vendimos un edificio generando una ganancia del 20%. Es decir que nuestros inversores obtuvieron una renta del 10%, por encima del promedio", dijo el empresario argentino que triunfa en los Estados Unidos.

Ahora el mercado se expande a Latinoamérica. "Venimos trabajando muy bien en Chile y apostamos fuerte a México, si el sistema de crowdfunding funciona como esperamos lo queremos expandir hacia toda la región" , finalizó.

El emprendedor argentino que hoy está dedicado al gerenciamiento de su compañía radicada en los Estados Unidos, lleva vendidos 5 edificios, lo que se traduce en 1500 unidades de almacenamiento. El 100% de su portfolio de clientes está formado por latinoamericanos que desean tener un título de propiedad en Estados Unidos. "El inversionista de América Latina encuentra el mercado del real estate en Estados Unidos", finalizó.