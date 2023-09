Efecto PASO: se dispararon las consultas de argentinos para comprar departamentos en Uruguay

Como es habitual en años de cambio de gobierno, los argentinos miran para afuera cuando de inversiones se trata. Sin embargo, la incertidumbre política y económica que generó la elección PASO este año disparó las consultas de argentinos para comprar propiedades en Uruguay.

"En los últimos meses veníamos recibiendo muchos llamados de la Argentina interesados en inversiones en ladrillo. Después de la victoria de Milei el número se disparó. Tuvimos 300% más de consultas", dijo Gonzalo Martínez, CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria en Uruguay.

Uruguay es uno de los destinos favorito para los argentinos a la hora de invertir en bienes raíces. La estabilidad económica y la seguridad jurídica del otro lado del río se convierten en dos factores fundamentales. Además, la renta es en dólares y duplica a la que se obtiene en la Ciudad de Buenos Aires.

"El escenario cambió después de las PASO. Hoy tenemos muchos llamados de argentinos que, en general, buscan información sobre el mercado de bienes raíces en Uruguay. Muchos inversores ya cuentan con departamentos en Montevideo y buscan diversificarse", explicó Martínez.

"Uruguay se convirtió en una de las mejores opciones de inversión en real estate en la región, con un factor clave que es la cercanía con la Argentina. Además, tiene una cultura muy similar y la hermandad rioplatense que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo", agregó Eduardo Bastitta, uno de los creadores de +Colonia, un proyecto que crece en Uruguay.

Punta del Este fue, históricamente, uno de los mayores atractivos para los argentinos.

Si bien los números de los tickets que se manejan para invertir en real estate resultan más elevados que las oportunidades en la Argentina, las condiciones de ese mercado tientan.

Del otro lado del río, el negocio se plantea a partir de la compra en pozo de departamentos con fines de renta o de capitalización, con la ventaja de la Ley de Vivienda Promovida que generó que el mercado inmobiliario de Montevideo tenga un repunte.



El ojo en Montevideo

"Las principales consultas son por departamentos en Montevideo. Las unidades Promovida generan, en promedio, una renta de entre el 6 y el 7% para alquilar y son muy buscados como inversión", contó Martínez.

Justamente, Ley de Viviendas Promovida fue creada en 2011 para facilitar el acceso a la vivienda, compra o alquiler a sectores de ingreso medio y medio bajo. El programa promueve la inversión privada en viviendas de interés social mediante la asignación de exoneraciones tributarias. Esto, obviamente, se traduce en valores más accesibles para la compra de unidades.

A través de la ley se le otorga beneficios por 10 años al constructor y al inversor: exoneraciones del IVA, Impuesto al Patrimonio, IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) e IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas).



En cuanto a valores, los departamentos Promovida arrancan en u$s 120.000 y se paga, en promedio, u$s 170.000 por un dos ambientes en la zona centro de esa capital. Si bien los tickets son más altos que en la capital argentina, en donde, según Zonaprop, un monoambiente en promedio cuesta u$s 90.000, la renta duplica a la que se puede obtener en la Ciudad de Buenos Aires.

La rentabilidad promedio en CABA, también según los datos de Zonaprop, es del 5%. Pero en barrios como Palermo o Caballito ese número es más cercano al 4%.

"Hoy muchos argentinos no ven como opción invertir en el país por la incertidumbre que hay y la inestabilidad económica. Creemos que si gana Milei las consultas y las operaciones en Uruguay serían aún mayores", concluyó Martínez. "En las últimas semanas ya empezaron a concretarse operaciones de parte de argentinos", dijo.

"Hoy tenemos muchas consultas. Y tenemos la sensación de que después de las elecciones, gane quien gane, vamos a tener una ola de inversiones. Hay una intención muy grande de invertir en Uruguay pero, sobre todo, después de las elecciones", dijo Fabián Kopel de la inmobiliaria Kopel Sánchez de Uruguay.

Otra de las ciudades con gran potencial de crecimiento es Colonia. De la mano de +Colonia, el proyecto para generar un polo de la industria del conocimiento en un predio de 500 hectáreas en Uruguay, allí gran parte de los inversores son argentinos.

"Llevamos más del 80% vendido de esta primera etapa. Donde aproximadamente 60% son argentinos, 30% uruguayos y el restante de otros países de la región sur", explicó Bastitta.