Dirige el fondo de Arcor y Coca, y cuenta cuáles son los emprendimientos que miran los inversores

"Las empresas de capital riesgo que aumentaron el número de mujeres socias en un 10%, experimentaron un aumento del 1,5% en los rendimientos del fondo cada año", sentencia Gabriela Ruggeri, managing partner de Kamay Ventures, el primer fondo de capital abierto corporativo en la región fundado por Coca-Cola y Grupo Arcor.

Economista egresada de la Universidad Católica Argentina, Ruggeri tiene casi 30 años en el sector. Inversora y asesora de empresas como Extendeal, Blended, Edutest, Viaedu, Workana, Unicorn Games, Gomovil.co, Warner Innovation Hub, N5, entre otras. Además, continúa gestionando la aceleradora y company builder Oveboost y el fondo Seagrass Capital Partners que tiene foco en la región.

Con Kamay, Ruggeri busca proyectos de innovación que transformen digitalmente las distintas etapas del proceso productivo. Sin embargo, sostiene que los inversores cada vez más ponen el ojo en los emprendedores sustentables.

"Todos miramos de cerca las soluciones que sean de triple impacto porque hoy los sectores inversor y emprendedor tienen mucho interés por proyectos de estas características", sostiene.

-De a poco las mujeres van ganando lugar de decisión en los fondos de inversión, pero todavía se está lejos de una paridad. ¿Qué cree que falta para cerrar la brecha?

-Uno de los puntos que solemos discutir mucho entre colegas es que necesitamos, quienes ya estamos ocupando posiciones de liderazgo, alentar a otras mujeres a abrirse camino en esta industria. Aquí hay espacio para el crecimiento, pero no solo debemos visibilizarlo en charlas, paneles y momento de networking, sino también necesitamos contar que hay un escenario favorable para estos perfiles porque cada vez más los fondos de inversión buscan sumarlos.

Además, debemos promover que las mujeres tengan confianza en sí mismas y que formen círculos cercanos , como dice Clorinda Mántaras de Sancor Seguros Ventures. Quizás de esa red que construyeron de diversas maneras puede surgir una mentora dispuesta a ayudar a potenciar su desarrollo.

No quiero dejar de mencionar que, si bien ya hay un recorrido realizado por aquellas profesionales que sentían que podían aportar su visión única en un sector dominado por hombres, la carrera es extensa y no hemos llegado a la meta que es lograr la paridad .

-Distintos estudios señalan que la diversidad genera mejores resultados para una compañía, ¿qué aporta en un fondo de inversión?

-Hombres y mujeres aportamos lo mismo a cualquier industria en la que desarrollamos nuestra carrera profesional. Ambos tenemos miedo de embarcarnos en una aventura, sufrimos del síndrome del impostor, por ejemplo, o buscamos cambiar el mundo desde nuestro lugar .

En mi caso puedo sumar más de 25 años de experiencia en donde además de ser managing partner de Kamay Ventures y Overboost, soy inversora y asesora de empresas . También fundé ISI Emerging Markets, formé parte como miembro de la junta en las inversiones realizadas por DMGT, Seagrass y Eastpoint Ventures en la región, integré el directorio de la junta de la Foundation Junior Achievement para la Argentina y soy mentora Endeavor, a nivel mundial. Y estuve seis años, representando a DMGT International como directora de Desarrollo de Negocios para América latina.

Pero más allá de mi expertise en el sector, durante una charla que brindamos en Kamay Code, un evento que organizamos desde Kamay Ventures con el objetivo de ser un puente para unir al ecosistema de innovación con las grandes corporaciones, pudimos escuchar a mujeres como Clorinda Mántaras de Sancor Seguros Ventures y a Lorena Suárez, presidenta de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), que están marcando una diferencia en la industria y que son el ejemplo de lo que te señalaba antes: profesionales que están exponiendo que sus capacidades y sus pasiones. Estas son características valiosas que los fondos y las entidades están estimando por encima de todo.

-¿Cómo ve el ecosistema emprendedor en la región y en la Argentina?

-El ecosistema emprendedor regional y nacional está creciendo a paso firme, no solo impulsados por la llegada de otros players que como nosotros buscan profesionalizar el estadio semilla, sino también porque el talento que tiene América latina es enorme y cuenta con un enfoque diferente a todo.

Esta característica no solo se debe a la combinación de diversas visiones impulsadas por las realidades socioculturales que cada integrante pueda tener, así como el background con el que cuentan, sino también al hecho de que tienen la necesidad de innovar dentro de los procesos tradicionales para que estos sean más eficientes. Entonces, siempre están buscando una solución tecnológica para los desafíos que se les presentan e inevitablemente este ejercicio involuntario los lleva a mirar por "fuera de la caja" y desarrollar una visión única.

Si bien, los montos invertidos en las diferentes rondas se ajustaron en comparación a años anteriores , este escenario -que para cualquiera sería adverso y desalentador- para el emprendedor no es un problema. Algunos lo ven como un desafío para hacer más atractivo su pitch o perfeccionar la solución que buscan impulsar en el mercado.

Creo que esta capacidad de resiliencia es la que el ecosistema de América latina estaba requiriendo para no estancarse y seguir expandiéndose como lo estuvo haciendo en los últimos 10 años en los que ofreció empresas innovadoras y disruptivas. Así es que este mercado resulta atractivo para los fondos que apostamos por el talento local y con el paso del tiempo la región se convertirá en exportadora de soluciones tecnológicas para el mundo con lo que se destacará aún más.

-¿Qué tipo de emprendimientos son los que hoy están mirando los inversores?

-Por las noticias que surgen de las rondas y por la experiencia que tenemos en Kamay Ventures las empresas tecnológicas sigue estando al frente del ranking , pero también creo que todos miramos de cerca las soluciones que sean de triple impacto porque hoy los sectores inversor y emprendedor tienen mucho interés por proyectos de estas características.

En nuestro caso apoyamos startups en estadio de inversión semilla . Queremos proyectos que agreguen un diferencial a las diferentes etapas de la cadena de valor.

Además, buscamos emprendedores con visión de largo plazo y resilientes que compartan valores para el desarrollo social, económico y ambiental de América latina. Nos interesan los modelos disruptivos, innovadores y escalables.

En nuestro portfolio -integrado por Wiagro, Auravant, Zippin, Kilimo, Retrypay, Altscore, Aerialoop, Ruedata y Weebe - se puede ver este espíritu y cómo cada compañía desde su lugar es atravesada por la tecnología y el triple impacto.

-Hoy está muy de moda la inteligencia artificial (IA), ¿vamos a ver una oleada de inversiones en startups que usen esta tecnología?

- Posiblemente veamos que surjan inversiones alentando el desarrollo de esta tecnología, pero no porque sea una moda . Una vez, mi socio Antonio Peña mencionó algo que me parece interesante: las diferentes herramientas tecnológicas siempre estuvieron presentes, pero necesitaban buscar la oportunidad de adopción.

Y llevándolo a la IA, siempre estuvimos rodeados de ella, pero no fue hasta que Open IA, la empresa detrás de ChatGPT, lanzó al mercado esta solución que entendimos que con el apoyo de estos sistemas de aprendizaje automáticos podíamos simplificar tareas y potenciar nuestra imaginación, una característica única del ser humano.

Pero esto se puede aplicar a cualquier tecnología, por ejemplo, la Internet de las cosas (IoT por su sigla inglesa) hace tiempo está presente y nosotros en Kamay Ventures no invertimos en Wiagro o Ruedata porque la tecnología estaba de moda , sino porque con esa herramienta brindaban una solución concreta a sus sectores: agroindustria y logística respectivamente.

-En una primera etapa después de la pandemia, se veía mucho movimiento inversor en América latina, pero eso se frenó al poco tiempo, ¿cree que la sequía de fondos va a seguir mucho tiempo?

-En realidad no es una sequía. Lo que ocurrió es que hubo un reordenamiento en los montos de inversión. Por lo tanto, la s inversiones en el ecosistema se seguirán realizando, pero lo que no vamos a ver son montos estratosféricos en rondas semilla , por ejemplo.

Este escenario responde al contexto recesivo global que se está dando. Las crisis económicas siempre existieron y los fondos de inversión estamos acostumbrados a ellas, esto no significa que no impacte en las inversiones que estamos haciendo en las nuevas compañías, pero e stamos seguros de que esto es un momento pasajero y que mientras sigamos apostando por la innovación en tecnología en el largo plazo, lo que ahora parece una desventaja se convertirá en un beneficio .

-El mundo emprendedor sigue siendo un ámbito sumamente masculino, ¿qué se puede hacer para alentar la diversidad?

Si bien hoy existen más oportunidades para las mujeres emprendedoras, aún el porcentaje es bajo y no es más fácil para ellas en un contexto que mantiene la desigualdad y brecha de género. Desde hace algunos años, las mujeres estamos ganando espacio en puestos de liderazgo o conducción dentro de las organizaciones. Cada vez hay más que tienen cargos jerárquicos, que ampliaron las áreas en las que se desempeñan, que son CEO o cofundadoras de startups. Queda mucho trabajo por hacer, pero estamos logrando resultados en un mundo que era solo de hombres.

Y uno de los puntos principales para aplicar es hacer hincapié en alentar a hombres y mujeres por igual a que se animen a abrirse camino en esta industria.

Un equipo diverso va a permitir que el proyecto sea un éxito . ¿Por qué? Porque las diferentes miradas que puede haber dan como resultado una visión sin igual que se nutre constantemente y que en armonía asegura un camino triunfante con la posibilidad de sacar al mercado productos innovadores pensados para brindar soluciones a dolores que quizás no se hubieran visto con una mirada sesgada.

-¿Ve alguna diferencia entre mujeres y varones a la hora de emprender? ¿Cuál?