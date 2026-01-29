La cadena de origen español de supermercados DIA cerró 2025 con 1007 locales mientras un año antes había terminado con 1041 sucursales.

Si bien aún sigue siendo el supermercado con la mayor cantidad de locales en el país -Carrefour lo sigue con 700; Cencosud con 300 entre todas sus marcas y Coto con 120-, los 34 puntos de venta cerrados confirman los retos del sector que, a la vez, espera la definición de la venta de la operación de la francesa Carrefour en el país.

El dato surge de la presentación del Avance de ventas que hizo la empresa con los resultados de España y la Argentina, los dos mercados donde la cadena opera actualmente.

A mediados de 2024, la firma vendió el 100% de su operación en Brasil donde tenía 23 años de trayectoria.

Un año antes, en 2023 había salido de Portugal después de 30 años en ese país. Ese mismo año, la Argentina se convirtió en el primero mercado del grupo en dejar de perder plata.

La estrategia, según comunicó el mismo grupo, es centrarse en los mercados más rentables y con mejor potencial.

Sin embargo, la crisis local de los últimos años que pegó especialmente al consumo masivo tuvo consecuencias también en los números de la cadena que está presente en el país desde 1997 y que opera, a diferencia de sus competidores, con el modelo de franquicias con foco en el formato de cercanía .

Según dice el informe, en Dia Argentina, los indicadores operativos confirman la estabilización del consumo alimentario. Así, la compañía registró un crecimiento intertrimestral del 2,7% en el volumen de ventas comparables (LfL) en el cuarto trimestre de 2025 frente al tercer trimestre.

En 2022 DIA nombró al argentino Martín Tolcachir como CEO global tras su gestión en el mercado local.

La empresa, además, logró ganar 50 puntos básicos de cuota de mercado respecto al cuarto trimestre de 2024. “Si bien la comparativa interanual aún refleja un descenso del 4,1%, la tendencia secuencial apunta a una clara estabilización tras los retos macroeconómicos de 2024 y la primera mitad de 2025″, señala el documento.

Según la consultora especializada Scentia, el consumo masivo terminó 2025 un 2% arriba. Sin embargo, las ventas por canales fue muy dispar. Así, en supermercados retrocedieron 5,2% y algo similar sucedió con los mayoristas, donde las ventas cayeron un 5 por ciento.

A su vez, el comercio electrónico se consolidó como el canal de mayor dinamismo, con una suba del 14,1%, seguido por los almacenes y kioscos, donde el consumo aumentó 9,1 por ciento.

Plan de estabilización

La compañía asegura en el comunicado que “durante el año, se han tomado medidas decisivas para proteger la rentabilidad, incluyendo el cierre de 34 tiendas deficitarias”.

Esta optimización estratégica supuso, según la propia empresa, una pérdida de volumen prevista del 1,9% en el cuarto trimestre del año , pero con un impacto positivo directo en el margen operativo del negocio.

“Hemos logrado estabilizar la operativa del negocio en Argentina y estamos preparados para aprovechar la progresiva recuperación del consumo, manteniendo siempre la disciplina financiera y la cercanía con nuestros clientes”, aseguró el argentino Martín Tolcachir, el CEO del Grupo a nivel mundial.

A nivel financiero, los resultados de la cadena se vieron afectados por la depreciación interanual del 57% del peso argentino frente al euro en el 4T25, lo que resultó en una caída del 26,6% de las ventas brutas expresadas en euros (348 millones), a pesar de la mejora operativa.

Los números de España

Dia España cerró el cuarto trimestre de 2025 con un buen desempeño operativo y un crecimiento de las ventas totales del 10,1% interanual, hasta alcanzar los 1.474 millones de euros.

Este resultado se apoya en un robusto crecimiento de las ventas comparables (LfL) del 7,7%, impulsado principalmente por un incremento del 5,6% en el volumen de ventas.