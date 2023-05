Devoto se convierte en el distrito del vino y la gastronomía y revaloriza sus propiedades

Con el impulso de una nueva oferta gastronómica y un exclusivo distrito del vino, Devoto logró reconvertirse y transformarse en uno de los barrios más demandados. E n los últimos 12 meses los valores de las propiedades a estrenar se mantuvieron estables, algo que no sucedió en otros barrios porteños.

Según los datos de Zonaprop, el valor del metro cuadrado (m2) de un departamento a estrenar en la zona cuesta hoy u$s 2456, cifra que se mantuvo prácticamente estable en los últimos 12 meses. De hecho, en los últimos tres años, los valores solo bajaron un 10% versus un 22% en el promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es una zona que está creciendo mucho, la oferta gastronómica se duplicó en pandemia y la llegada del Distrito del Vino fue un plus para el barrio, Hoy vemos que los precios se recuperan porque los valores se mueven por expectativa", contó Sebastián Sosa, presidente de Remax en Argentina y Uruguay.

El Distrito del Vino es impulsado por el Gobierno de la Ciudad. Se trata de un sector que se extiende a lo largo y ancho de diez calles y dos avenidas principales distribuidas en los tres barrios que integran la comuna 11. El proyecto, ofrece beneficios impositivos a empresas vinculadas al rubro del vino que inviertan en inmuebles inmobiliarios.

"Ya tenemos siete carpetas con proyectos aprobados con una inversión de u$s 15 millones y ya hay dos que están funcionando. La idea es que en los próximos meses empiecen a estar operativas las otras cinco. Por otro lado, hay otros nueve proyectos que están buscando locación para poder realizar la construcción de un espacio", contó en un encuentro exclusivo con este diario, José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires.



Respira Devoto es uno de los nuevos desarrollos que se suman al barrio

"Devoto está consolidado desde hace un tiempo como una oferta inmobiliaria de carácter residencial, con proyectos multifamiliares de alta calidad, funcionales, y con amplitud de espacios y conexión con el exterior y mucho verde", dijo Carlos Medina, gerente Comercial de RED desarrolladora que lleva adelante Respira Devoto, un edificio residencial ubicado a metros de la Plaza Arenales donde no solo está el shopping sino que se instaló un importante polo gastronómico.

"E n las última semanas logramos subir el ticket por m2 en un operación reciente, lo que empieza a perfilar la revalorización del emprendimiento", agregó el empresario inmobiliario. Hoy el valor del m2 en el edificio es de u$s 3000. El año pasado, el desarrollo se lanzó a un valor de u$s 2350 en la preventa escalando a u$s 2500 para llegar al valor actual, un 20% por encima. "Ya tenemos el 75% del total de unidades vendidas", agregó.

Además, se instaló hace dos años la desarrolladora cordobesa Ecipsa con el primer country urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto emplazado en un predio de tres hectáreas, delimitadas por las avenidas Salvador María del Carril, General Paz y Lastra contará con un total de cinco edificios bajos. Los primeros dos módulos que serán entregados en poco más de 12 meses ya tiene más de 80% de los departamentos vendidos.



Ecipsa con Milaires en el barrio de Devoto

El precio inicial con que arrancaron la venta era de u$s 1900, un año después ese valor escaló a u$s 2400 para llegar hoy a los u$s 3000 promedio "En cinco años, pronosticamos un valor del m2 en u$s 4200", explicaron desde la desarrolladora.



Qué es el Distrito del vino

La legislatura porteña aprobó, hace menos de dos años, la Ley 6447 que daba origen al Distrito del Vino. Lo que se busca es ofrecer beneficios impositivos a empresas vinculadas al rubro del vino.

Desde el gobierno porteño informaron que rigen beneficios impositivos hasta el 70% de la inversión en Ingresos Brutos. Se podrá computar como pago a cuenta de IB un porcentaje del monto invertido, respecto de la totalidad de las actividades económicas que desarrollen. El régimen promocional estará vigente hasta el 31 de enero de 2035.

El nuevo distrito está ubicado en el corazón de Villa Devoto, es una iniciativa pública-privada que busca posicionar a la industria vitivinícola, de forma nacional e internacional, entendiendo a Buenos Aires como vidriera del país productor.

El nuevo distrito del vino

"Bares, vinotecas, emprendimientos gastronómicos, exposiciones, zonas de degustación y centro de formación vitivinícola", son los rubros que están habilitados a adherirse a los beneficios impositivos que impulsa el gobierno porteño, remarcó Giusti.

El local más grande es el del empresario Alejandro Vigil con Universo Vigil que suma más de 800 m2. Con una Inversión de más de u$s 5 millones está próximo a abrir. A la lista se suma el Grupo Peñaflor que evalúa ingresar con un local de más de 400 m2 y un enorme espacio de la vinoteca Ligier que, pretende desembolsar cerca de u$s 1 millón.