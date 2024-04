Cuánto sale comprar una propiedad en América latina: Buenos Aires no es de las más caras

Invertir en real estate en América latina se encareció, en promedio, un 3,1% en dólares en el último año. De esa manera, el valor del metro cuadrado en las principales oscila entre u$s 3289 y u$s 1488, según reveló un informe realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop.

El estudio detalla que las ciudades con el metro cuadrado más caro de la región son Montevideo (u$s 3289), Ciudad de México (u$s 2981), Monterrey (u$s 2836) y Santiago de Chile (u$s 2707).

En tanto, las que tienen el metro cuadrado más accesible de la región son: Quito (u$s 1195), Bogotá (u$s 1295), Córdoba (u$s 1452) y Rosario (u$s 1488).

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta . El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web, mayormente pertenecientes al Grupo QuintoAndar.

Montevideo es la ciudad más cara de la región

El desempeño argentino

En la Argentina, Córdoba y Rosario se mantienen en el mismo puesto que el año pasado. En cambio, Buenos Aires, con precio medio de u$s 2427 por metro cuadrado subió un puesto en relación con septiembre de 2023 y se ubicó en la sexta posición del ranking. En marzo de 2022 la capital argentina era la tercera entre las más caras de la región.

En comparación con septiembre de 2023, el metro cuadrado en Buenos Aires tuvo un incremento en el metro cuadrado de 2,9%. Esta variación estuvo en línea con el aumento promedio del 3,1% en dólares nominales en la región.

Caída en moneda local

En moneda local ajustada por inflación, en tanto, los precios tuvieron una caída del 6,6%. Esa caída llegó al 33% en el caso de Buenos Aires.

Medido en dólares nominales, la ciudad en la que hubo un mayor aumento porcentual del precio fue Santiago de Chile (8,3%). Por su parte, las mayores caídas se dieron en Río de Janeiro (-1,7%), Lima (-1,5%) y Quito (-0,6%) en el último semestre. Valuado en moneda local real, las ciudades con mayores incrementos son Santiago (15,8%) y San Pablo (4,1%). Por el contrario, las mayores caídas fueron en Buenos Aires (-33,5%), Rosario (-32,8%) y Córdoba (-31,4%).