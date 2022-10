Cuáles son los barrios que más aumentaron el precio de sus alquileres en los últimos 12 meses

Sin una definición de si habrá o no modificación a la nueva Ley de alquileres que está en vigencia desde 2020, rentar una propiedad se convirtió en una operación de riesgo con precios que no paran de aumentar. Pero, ¿cuáles son las barrios que más subieron sus precios?

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos del portal inmobiliario, Zonaprop, Palermo es uno de los barrios que más aumento tuvo en los últimos 12 meses y ya es uno de los más caros. Teniendo en cuanta las subas, el ranking lo lidera Santa Rita con 96,8% de aumento, seguido por Villa Crespo (96,6%), Chacarita (96,5%) y Palermo. Todas estas zonas tienen valores por encima del aumento promedio de CABA (86%).

Los barrios más caros para alquilar

Actualmente, Puerto Madero se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 155.688 por mes. Le siguen P alermo y Nuñez con $ 95.282 y $ 94.280 mensuales , respectivamente.

Palermo, uno de los barrios donde más aumentaron los alquileres

En la zona media se encuentran Villa Pueyrredón ($ 79.319 mensuales), Boedo ($ 75.343 mensuales) y Villa del Parque ($ 72.038 mensuales).

En cambio, l os barrios más económicos para alquilar son La Boca ($ 60.221 por mes), San Nicolás ($ 64.125 por mes) y Floresta ($ 64.131 por mes).

Cuánto aumentan los alquileres

En el mes de septiembre, el aumento fue del 6,3% y en 2022 acumulan una suba del 69%, por encima de la inflación (66,6%) y de los contratos existentes (51,2%).

El valor de alquiler de un monoambiente en CABA es de $ 65.230 por mes , un departamento de dos ambientes cuesta $ 79.266 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 106.775 por mes.

Precios de compra-venta en CABA

En tanto en la compra y venta de inmuebles, l os precios de venta en el año descienden un 4,9% y el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 2238 .

Este valor disminuye un 0,7% respecto al mes previo y a cumula 18 meses consecutivos de baja al menos 0,5% cada mes. Las unidades en pozo y a estrenar son aquellas que menos caen, en comparación con la media general.

El valor de un monoambiente en CABA es de u$s 96.830 . Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 117.058. Un departamento de tre s ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 165.050 .

En septiembre el 90% de los barrios registra descenso de precio , sin embargo, la cantidad de operaciones de compra venta en CABA demuestra una reactivación en el mercado respecto al año anterior. En agosto de este año el volumen de escrituras fue un 24% superior al mismo mes de 2021.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (5578 dólares/m2), Palermo (2953 dólares/m2) y Belgrano (2791 dólares/m2). Los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (1078 dólares/m2), Nueva Pompeya (1465 dólares/m2) y La Boca (1510 dólares/m2).

La rentabilidad inmobiliaria sube respecto al mes previo

La relación alquiler/precio aumenta levemente y se ubica en 3,90% anual . Es decir, se necesitan 25,7 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Este valor se encuentra un 23% por debajo de lo requerido un año atrás.