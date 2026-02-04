El sector industrial en el sur de Texas enfrenta un desafío significativo debido al reciente anuncio de cierres de plantas y despidos masivos por parte de dos importantes empresas del sector papelero. International Paper y Smurfit Westrock han confirmado que Edinburg, McAllen y Forney sufrirán la pérdida de cientos de empleos como parte de una reestructuración regional necesaria para optimizar sus operaciones y mejorar la eficiencia productiva. La multinacional estadounidense International Paper ha comunicado su decisión de cerrar tres instalaciones en Edinburg y McAllen, lo que resulta en la pérdida de 259 empleos. La compañía tiene la intención de trasladar gran parte de su producción a una nueva planta automatizada en Reynosa, México, donde los costos operativos son significativamente más bajos. A pesar de que uno de los edificios en Edinburg será reutilizado como centro de almacenamiento, no generará nuevos empleos en la comunidad, según lo confirmado por voceros de la empresa. La firma Smurfit Westrock, con sede en Irlanda, ha comunicado el cierre definitivo de su planta en Forney. El CEO de la empresa, Tony Smurfit, indicó que esta resolución fue el resultado de un análisis de eficiencia y la necesidad de reducir los gastos operativos. Aunque no se ha proporcionado el número exacto de despidos, se ha informado que, en colaboración con International Paper, se han generado más de 330 despidos en los últimos meses, lo que eleva la cifra total a casi 470 puestos de trabajo eliminados en el estado. El impacto de estos despidos va más allá de las cifras. En localidades como Edinburg, McAllen y Forney, cientos de familias se verán privadas de su sustento. Muchos de los trabajadores afectados ocupaban puestos de tiempo completo en plantas que eran pilares económicos de la región. A pesar de que ambas compañías han manifestado su intención de ofrecer “asistencia” durante el proceso de cierre, hasta el momento no se han presentado programas oficiales de apoyo laboral o reconversión profesional por parte de las autoridades locales o estatales.