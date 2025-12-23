En esta noticia Los próximos pasas de Tienda de Puntos

Hace cinco años, Nicolás Abramovich y Diego Cabrosi charlaban en un bar que frecuentaban de manera habitual, pero donde no existía ningún registro de su recurrencia como clientes.

“A pesar de que íbamos todas las semanas, en el bar no sabían quiénes éramos, no estaban al tanto de que íbamos recurrentemente y tampoco se iban a enterar si en algún momento dejábamos de ir. Quisimos crear una plataforma de fidelización de clientes para que eso no pasara”, recuerda Abramovich.

Así, tras una inversión inicial de u$s 15.000 desarrollaron Tienda de Puntos, una plataforma de fidelización para comercios que permite a los clientes acumular puntos por sus consumos y canjearlos por beneficios.

“ Más del 90% de nuestros clientes tiene un programa de puntos y de fidelización por primera vez . Es una herramienta que permitió que una estrategia de marketing, que solía estar limitada a grandes corporaciones como estaciones de servicio y aerolíneas, hoy la puedan usar pequeños comercios”, explica el emprendedor.

Actualmente, la empresa tiene presencia en todas las provincias del país y opera en más de 300 ciudades, lo que se traduce en una base de más de 1000 clientes. Cuando un comercio se incorpora al sistema, la empresa le brinda una guía orientativa y le sugiere un esquema de acumulación de puntos, con una referencia inicial de un punto cada $100 de consumo.

“Queda a criterio de cada compañía, pero les damos una estimación de lo que representa un buen valor para la economía actual y los acompañamos durante todo el proceso. Apenas empezamos con el proyecto era imposible definir un valor, porque la inflación nos lo hacía muy difícil”, dice.

Los usuarios pueden acumular puntos a través de distintos mecanismos definidos por cada comercio. El esquema incluye la generación de puntos por consumo, la participación en programas de referidos al invitar a nuevos clientes, beneficios asociados a fechas especiales como cumpleaños, la realización de encuestas y la participación en sorteos .

El servicio funciona mediante una suscripción mensual de $55.000, que incluye todas las funcionalidades del sistema de puntos, métricas y una base de clientes ilimitada.

Ahora, la compañía buscará replicar el mismo modelo en México hacia mediados del año que viene. “La balanza se fue inclinando hacia México. Si bien vamos a manejar el negocio desde Argentina, allá hay un mercado más desarrollado, más grande y en donde hay mayor competencia ”, explica Abramovich sobre la compañía que ya emplea a nueve personas.

“Venimos creciendo de manera orgánica, con fondos propios. No salimos a buscar una inyección de inversión, sino que reinvertimos nuestro capital. Eso nos limita, pero nos baja el riesgo también”, cierra.