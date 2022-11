Coyuntura económica y política hacia 2023: el análisis de Mariel Fornoni, Marina Dal Poggeto y Diana Mondino

El Cronista y la revista Apertura llevaron a cabo este miércoles el Encuentro de los Lideres, el cual tuvo como cierre el panel "Coyuntura Política y Económica", que contó con la presencia de la socia fundadora de Management & Fit, Mariel Fornoni; la directora de la Universidad del CEMA, Diana Mondino; y la economista y directora ejecutiva de EcoGo, Marina Dal Poggetto.

El segmento estuvo moderado por el director periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi, y se destacaron los análisis acerca del estado económico actual y el clima social, en el marco de la disputa política para las elecciones del 2023 .

Los indicadores de la ENCUESTAS

La Socia fundadora, Management & Fit, Mariel Fornoni marcó que desde la consultora de opinión pública registran una caída en la confianza del Gobierno: "Esto viene sin recupero desde hace ya más de un año y medio. Tenemos un nivel de aprobación presidencial en 18,5%, esto es muy bajo. A un año de la elección que perdieran en 2015 tenía 30% de aprobación y Mauricio Macri tenía 26%. El nivel de Alberto Fernández es mucho más bajo". Además, añadió que el pesimismo sobre la economía también mucho más alto que en las otras dos gestiones.

Mariel Fornoni, socia fundadora de Management & Fit.

"Esto impacta en la imagen de los dirigentes del gobierno, que son los que peor están posicionados. Pero a los dirigentes de la oposición tampoco les sobra mucho. La decepción de la gente va para todo el conjunto de la política. Lo peor que me parece que pasa hoy es la confianza. También, para una persona pensar que la discusión del 2023 va a ser Macri o Cristina, que lo lleva a ver ocho años atrás y ve que su situación se ha deteriorado, no es muy alentador. De todas maneras, me parece que nos estamos adelantando y que todavía podemos ver otras variantes", afirmó.

LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA

Por su parte, la directora de la Universidad del CEMA, Diana Mondino, analizó el panorama actual y dijo que "al sector privado le preocupa mucho menos la economía de lo que creemos". "Nos preocupa mucho más el tema de seguridad, las empresas no encuentran gente y hay un problema muy grave de capacitación y de educación. Las empresas y las Pymes también tienen un problema muy grande con la cadena de pagos y el crédito", aseguró.

Diana Mondino, directora de la Universidad del CEMA.

"Pasamos de un modelo a otro cada vez más rápido y de manera más transitoria. En septiembre se interrumpieron los contratos de soja por un mes. Hace tres semanas hemos roto los contratos de maíz y de trigo por una semana. Es absolutamente desconcertante para quien tenga que tomar decisiones. Los salarios no están en la misma dinámica en la que está la tasa de interés, inflación y devaluación. Estás generando más empobrecimiento y es cada vez más difícil pagar la fiesta", dijo en referencia a la coyuntura económica.



En otro segmento del debate, la economista y directora ejecutiva de EcoGo, Marina Dal Poggetto, opinó que el escenario político actual "hace difícil pensar en un esquema de cooperación para los meses que siguen, entre un oficialismo que decidió no hacer un plan de estabilización y patearle la pelota al que viene, y una oposición que ya en 2015 recibió una economía deteriorada y no tiene ganas de recibirla así nuevamente".

Marina Dal Poggetto, economista y directora de EcoGo.

"El problema que vos tenés es que para que el esquema de represión financiera que es regresivo y es perverso, pero que puede durar bastante tiempo si hay continuidad y si hay una expectativa de cambio, porque no vas a vivir siempre con cepo y no es la expectativa de una nueva gestión, el tema es qué pasa con esa deuda de pesos y si eso no te termina acelerando la cuestión nominal", remarcó.

Sobre esto último, profundizó que "la amenaza de romper los contratos de la deuda en pesos se torna cierta y no hay mecanismos para transitar de un gobierno al otro". "Se requiere un grado de racionalidad en el debate que no está. Y obviamente requerís la agenda de reformas micro que haga que la Argentina discuta la competitividad", concluyó.