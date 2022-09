Copa Airlines quiere llevar más argentinos a Miami y el Caribe: suma vuelos, lanza beneficios y analiza reabrir una ruta

Copa Airlines busca dejar atrás la pandemia y retoma su plan de crecimiento, en el marco de su 75° aniversario. La aerolínea panameña, subsidiaria de Copa Holdings -que cotiza en Wall Street desde 2005-, quiere llevar a más argentinos en sus vuelos al Caribe y Miami, teniendo en cuenta que siete de cada 10 viajan a esos destinos. Y, para eso, lanzó una batería de beneficios, que apuntan a seducir y fidelizar a los pasajeros.

Superada la mayor crisis de su historia, Copa consolida su operación con más frecuencias, nuevos servicios y un renovado hub que funciona como el centro de conexión más importante de la región, convirtiéndola en la principal aerolínea de América central, que aporta el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) de Panamá.

El Cronista participó del evento de celebración por sus 75 años, que tuvo lugar en el hangar 2 de la compañía -inaugurado en 2019, en una superficie de 500 metros cuadrados- en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá. Allí, la empresa repasó sus hitos y dio a conocer su estrategia para transitar el camino de recuperación luego del golpe que sufrió por el coronavirus y su apuesta para seguir creciendo en la región.

"Nacimos en 1947 con la misión de unir a los países de América, sueño que tomó forma en 1992 cuando creamos el primer centro de conexiones. Hoy, tenemos el hub líder del continente, con la mayor red de la zona. El plan es seguir expandiéndonos", afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Con el objetivo de ampliar su operación de cara al verano, en octubre, Copa pasará de tener tres frecuencias diarias a cuatro -saltará de 21 a 28 semanales- entre Buenos Aires y Panamá. Busca afianzar las rutas que ya están operativas en el país , que actualmente operan con una ocupación mayor al 80 por ciento.

Heilbron asumió como CEO en 2005 y es el ejecutivo que más tiempo lleva trabajando en la empresa que lidera, con 34 años de servicio.

Además del servicio que ofrece desde Ezeiza, tiene vuelos a Panamá desde Rosario, Córdoba y Mendoza. La ruta con Salta se interrumpió en marzo de 2020 y todavía no se reactivó, pero el plan es retomarla pronto.

"Estamos muy entusiasmados con nuestro desempeño en la Argentina. Esperamos seguir creciendo en Ezeiza y las demás ciudades donde estamos. Queremos reactivar Salta y evaluamos lanzar otros destinos. Siempre estudiamos sitios que necesitan conectarse mejor. Trabajamos con las autoridades para fortalecer los derechos bilaterales", sostuvo Heilbron, quien asumió como CEO en 2005 y es el ejecutivo de la industria que más tiempo lleva trabajando en la organización que lidera, con 34 años de servicio.

Para quienes quieran volar al Caribe y América del Norte, Copa diseñó una propuesta con la que busca diferenciarse de la competencia, brindándole más servicios y beneficios a los clientes:

- Mayor conectividad con escalas cortas: desde Panamá, los argentinos pueden hacer conexión con 76 ciudades mediante escalas que se redujeron a solo 40 minutos, siendo la aerolínea con mayor puntualidad de la región. Copa acaba de sumar seis destinos a la red: Atlanta (los Estados Unidos), Cúcuta, Armenia, Santa Marta (Colombia), Barcelona (Venezuela) y Aeropuerto Felipe Ángeles en Ciudad de México (México).

Los argentinos pueden hacer conexión con 76 ciudades de la región mediante escalas de 40 minutos.

No se hace el trámite de Migraciones y las valijas van directo al destino final. Al ser vuelos con una escala -por más que resulte un proceso sencillo para el pasajero-, desde la empresa señalan que el hecho de contar con una parada hace que las tarifas sean más atractivas.



"Brindamos conectividad en sitios que usualmente no están conectados. Allí hay una oportunidad. En línea con la estrategia global, operamos en plazas estratégicas del interior de la Argentina", responde Heilbron a la consulta sobre el diferencial que ofrece la compañía en un contexto de fusiones de grandes jugadores del sector, que concentran el negocio.

Los usuarios pueden hacer una parada en Panamá de hasta siete días, sin costo adicional en la tarifa aérea.

- Stopover: entre las novedades, comprando por el sitio web de Copa, los usuarios pueden hacer una parada en Panamá de hasta siete días, a la ida o la vuelta del viaje, sin costo adicional en la tarifa aérea. Es decir, no se cobra la tarifa multiciudad. Con esta iniciativa, este año proyecta captar más de 84.000 turistas.



- Nueva terminal: la compañía es la primera en operar la terminal 2 en el aeropuerto panameño, que abrió todos sus sectores en junio en un espacio de 6000 metros cuadrados. Pronto se sumarán United, American Airlines y KLM. Copa busca atraer pasajeros a esta moderna estación, donde instaló su operación, con partidas, arribos, check-in y Migraciones.

La nueva sala vip de Copa en la terminal 2 tiene capacidad para 420 personas.

- Club Copa : en junio, la aerolínea inauguró en la nueva terminal su sala vip, en un espacio de 1935 metros con capacidad para 420 personas, destinado a los pasajeros que vuelen en clase ejecutiva de Copa, estén adheridos al programa de pasajeros frecuentes Connect Miles de la aerolínea (en sus categorías platinum y presidential) o sean miembros Gold de Star Alliance. También, quienes quieran tomarse un descanso o trabajar en las instalaciones pueden abonar un pase diario de u$s 53. El salón funciona de 5.30 a 21 horas.

El camino hacia la recuperación

A diferencia de otras empresas de la industria, Copa no recibió fondos estatales ni se acogió a la protección de sus acreedores en la pandemia. La disciplina en los gastos fue fundamental para sobrellevar la crisis. Como parte de esta decisión, renegoció más de 1500 contratos con proveedores comerciales y operacionales, que ya no están basados en costos fijos, sino en variables. También acudió al lanzamiento de un bono convertible y a líneas de créditos.

Salvaguardar a la compañía y garantizar la lealtad de los clientes con políticas flexibles en el manejo de sus reservas fueron las prioridades que se fijaron cuando se apagaron los motores de los aviones con el brote del Covid-19. Desde la aerolínea, indican que la estructura de costos se basa en una "cultura de austeridad".

Heilbron junto a colaboradores que fueron reconocidos por su trayectoria en la compañía.

Según su último informe de resultados financieros, en el segundo trimestre, Copa Holdings reportó una utilidad operativa de u$s 42,3 millones, en comparación con una utilidad operativa de u$s 82,6 millones del mismo período de 2019. Los ingresos totales en ese quarter fueron de u$s 693 millones, un aumento del 7,5% en comparación con los de la misma época prepandémica. Los ingresos de pasajeros fueron un 5,9% superiores versus ese período, mientras que los ingresos de carga se ubicaron un 62,4% por encima. En este escenario, la empresa proyecta una utilidad de u$s 33 millones para 2022, recuperando parte de los u$s 607 millones que perdió en 2020.

Heilbron es optimista pese a las dificultades que enfrenta el mercado. "La pandemia nos pegó de forma severa. No volamos por seis meses. Estimamos que nos tomará entre tres y cuatro años recuperar las pérdidas y cancelar los compromisos asumidos", analizó. A eso se le suma la suba del 86% en el precio del combustible desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, que representa alrededor de un 45% de los costos.

"Pero ya retomamos la senda de la recuperación con resultados positivos, aún cuando estamos por debajo de la pandemia. Llegar a los 75 años es un gran logro para cualquier empresa. Y en la aviación, para una aerolínea, todavía más. Es un hito este aniversario. Seguiremos recuperándonos y contribuyendo, incluso más que antes, al desarrollo de Panamá y los países que servimos en la región. Entendemos nuestra importancia estratégica", consideró.

Estimamos que nos tomará entre tres y cuatro años recuperar las pérdidas y cancelar los compromisos asumidos. Pero iniciamos la senda de la reactivación con resultados financieros positivos, aún cuando estamos por debajo de la pandemia.

Copa ya alcanzó el 88% de la oferta de vuelos comparado a la prepandemia. Al cierre del primera mitad del año, operaba 330 vuelos diarios, cuando en 2019 contaba con una red de 331 frecuencias diarias. "Reactivamos 71 de las 80 rutas que teníamos. Nos faltan recuperar nueve. Pero abrimos seis nuevas y esperamos lanzar otras", detalló el ejecutivo, y adelantó que como parte del plan de crecimiento, la flota se ampliará: 2022 terminará con 88 aeronaves y 2023 con un total de 100.