Congelar óvulos: el tratamiento para postergar la maternidad ya se paga al dólar blue y faltan insumos

Tras la devaluación luego de las PASO, se encareció la maternidad postergada en la Argentina . El tratamiento para congelar óvulos ya se paga al dólar blue y por el cepo a las importaciones faltan insumos clave. En lo que va de 2023, aumentó un 60% el número de empresas que ajustan los precios al tipo de cambio paralelo o toman directamente dólar billete.

La criopreservación o vetrificación -términos médicos con los que se conoce a esta práctica que gana lugar entre mujeres de entre 25 y 35 años- hoy cuesta entre $ 1,5 y $ 2 millones, cuando hace un año salía menos de $ 800.000. En dólares, ronda entre u$s 2000 y u$s 2500, incluyendo la medicación hormonal antes del procedimiento.

Algunos ofrecen la posibilidad de pagar en pesos y otros permiten abonar en dólares, ya sea el total de la suma o una parte. "Depende de cada uno y sus políticas. Hay una amplia variedad de precios según el centro", explicó el doctor Agustín Pasqualini, director de Halitus e hijo de Sergio Pasqualini y Haydee Armella de Pasqualini, cofundadores de este instituto especialista en medicina reproductiva y fertilidad.

Si bien la mayoría de las clínicas toman en cuenta el dólar oficial para la conversión, por la suba de los costos cada vez son más las que ajustan los precios al blue. "Los insumos se pagan en pesos a un cambio variable, entre el oficial y el MEP. Pero ahora algunos proveedores están vendiendo al paralelo sin excepción, lo que eleva enormemente los costos", analizó Pasqualini, quien también es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer).

Sobre la falta de insumos, explicó que "absolutamente todo es importado". "Muchos no se consiguen y otros sí, pero cambiando de marca, lo que obliga a readaptar los procesos de calidad". En ese sentido, a las entidades que aún no trasladan el 100% del aumento de los costos a los pacientes, la ecuación no les cierra y van a pérdida. De ahí la decisión de tomar como referencia el dólar blue.

En el tratamiento para congelar óvulos, todos los insumos que se usan en el procedimiento son importados.

Al costo del tratamiento hay que sumarle alrededor de u$s 300 al año para el mantenimiento de los óvulos, que se suelen almacenar en las mismas clínicas en salas especiales para la preservación de células humanas y pueden permanecer congelados sin un límite de tiempo. En pesos, el costo de conservación supera los $ 100.000 anuales.

Crece la demanda para congelar óvulos pese a los altos precios

No obstante, pese que los precios están reservados para un segmento de la población que percibe ingresos suficientes para encarar un tratamiento así, la tendencia crece entre las mujeres que buscan postergar la maternidad o contar con una alternativa ante posibles obstáculos durante la edad reproductiva más avanzada, pero también como una forma de inversión en un contexto inflacionario en el que muchas eligen opciones diferentes a las clásicas para resguardar sus ahorros .

Aunque el tratamiento se empezó a realizar hace más de una década en el país, en los últimos tres subió de forma exponencial la demanda. En la pandemia -momento en el que muchos consumos estuvieron restringidos por la cuarentena y la gente se volcó más al cuidado personal- creció un 80% el número de mujeres que congelaron óvulos.

El tratamiento de congelar óvulos solo tiene cobertura de prepagas y obras sociales cuando existen problemas médicos.

Lo hicieron en clínicas privadas, costeando ellas mismas los gastos. Es que el sistema sanitario público solo los cubre en casos específicos en los que, por problemas de salud, la paciente puede tener comprometida su capacidad de procrear en el futuro.



"La ley argentina no cubre la criopreservación para la maternidad postergada. El paciente debe abonar la totalidad del tratamiento. Las obras sociales y prepagas dan cobertura solo ante dificultades como temas oncológicos", detalló Ana Ceballos García, presidenta de la Asociación Civil Concebir, que acompaña a personas con problemas reproductivos.