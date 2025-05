Con marcas inéditas, la nueva dueña de P&G prevé vender u$s 1000 millones por año

A sólo 10 meses de haber comprado la operación de P&G en la Argentina, lo que marcó también su debut en el negocio del consumo masivo, Newsan se prepara para una nueva era . Para facturar alrededor de u$s 1000 millones por año, incorporará etiquetas de la firma americana .

La transacción que se realizó en julio del año pasado incluyó el pase a Newsan de las marcas Gillette, Pantene, Head& Shoulders, Downy y Vick y una planta en Villa Mercerdes, San Luis, donde actualmente se producen los pañales Pampers y toallitas Always.

Previo a su partida, P&G había reducido significativamente su participación en el mercado local. Sin embargo, en sólo 10 meses Newsan logró que la marca creciera 60% en volumen de ventas y hasta duplicó su facturación. Además, a causa de la alta demanda, la empresa admitió estar con quiebres de stock durante varias oportunidades a lo largo del mes, de manera que abastece al 80% de sus clientes.

Los planes de Newsan de cara al futuro son ambiciosos. De hecho, según proyecciones de la empresa, la Argentina será el mercado de mayor crecimiento para P&G en 2025. Es que no sólo sumará nuevas marcas como Oral-B, los desodorantes Old Spice y Secret, y la etiqueta de cuidado capilar Herbal Essences antes de fin de año, sino que además no descarta la compra de otras marcas.

"Hoy la compañía es rentable. Es algo que antes no pasaba. De hecho, esta fue una de las primeras razones por las que P&G quiso cambiar su forma de hacer negocios en la Argentina y nos eligió como partner", dijo Romina Fernández, gerente general de la unidad de consumo masivo de Newsan.

La estrategia de esta unidad, que según la empresaria,se transformará en uno de los pilares de crecimiento del Grupo, tiene tres etapas.

Los primeros 100 días luego de su adquisición, Newsan se dedicó a garantizar lo que llamó la continuidad. Esto es no tener ninguna distorsión en el negocio de consumo masivo ni en el mercado, así como la permanencia de los empleados y la rentabilidad de la empresa. "Antes, P&G estaba perdiendo dinero. Hoy, sus números están en verde", aseguró Fernández.

La segunda etapa es la de la transición y termina a fines de junio. Directamente relacionada con la intención de Newsan de recuperar el market share que alguna vez P&G tuvo en el país, el plan de la firma local se basó en volver a hacer marketing de las marcas y mejorar el nivel de servicio en sus productos.

"Todavía no estamos al 100%. Tenemos muchos problemas de stock porque estamos creciendo muy rápido y superamos las expectativas de todos los depósitos de P&G. De hecho, se contrataron 200 empleados en México para abastecer el negocio de la Argentina", precisó la ejecutiva.

Actualmente, los productos P&G que se comercializan en el país tienen cuatro orígenes: San Luis, Brasil, México y los Estados Unidos, aunque en menor porcentaje por cuestiones logísticas y de costos.

La última fase de esta segunda etapa contempla una inversión de u$s 5 millones en tecnología. Es que Newsan mudará la totalidad de su operación hacia Oracle Fusion y Salesforce, de manera que se convirtió en la primera empresa de consumo masivo en la Argentina en utilizar estos sistemas. El fin de este cambio que, según Fernández, "implica aprender a operar de otra manera", será mejorar la relación con los clientes, así como la trazabilidad de las promociones.

La tercera etapa comienza en julio y "no tiene techo", afirman desde la empresa local. Esto es en referencia a la posibilidad de concretar nuevos negocios e incursionar tanto en las categorías en las que hoy está presente Newsan, como en las que no tiene participación aún, como farma.

"Es la etapa de la expansión. Se viene de todo. A partir del año que viene se viene la expansión tanto de las marcas de P&G, como las que no forman parte de la cartera de la firma americana ya que no descartamos la compra de otras empresas", dijo.

Si bien nació como un fabricante de productos electrónicos y artículos para el hogar, con los años, el negocio de Newsan se diversificó. De hecho, se encuentra en otros rubros como la industria pesquera y los alimentos con su unidad Newsan Food, así como también en 2022 entró en el mercado de las dos ruedas cuando empezó a producir motos eléctricas y a combustión bajo sus marcas Siam y Philco. De hecho, para concretar ese objetivo, el Grupo invirtió u$s 2 millones en su planta.

Una de sus últimas adquisiciones fue junto a Inverlat Investments, la dueña de Havanna, bajo la firma Edison Energía. En marzo de este año, Newsan entró al negocio energético luego de la compra de Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa) y la generadora hidroeléctrica Cempsa en Mendoza.

Con esta operación, Edison Energía anunció que invertirá u$s 300 millones en los próximos cinco años en infraestructura energética.