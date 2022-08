Cinépolis Houssay: la trama detrás del cine que espera abrir hace más de dos años

Cinépolis, la cadena mexicana de cines que compró los ex Village, invirtió u$s 4 millones para abrir un complejo de cuatro salas en Plaza Houssay, el predio porteño que rodea a las facultades de Medicina, Farmacia, Odontología y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Pero, por un problema con la habilitación, hace cinco meses espera el permiso del Gobierno de la Ciudad para levantar las persianas, l o que para la empresa, según cálculos del sector, significa una pérdida cercana a $ 84 millones por venta de entradas . Aunque avanzan las negociaciones, aún no hay fecha establecida para su inauguración, prevista originalmente para 2019.

Es el único espacio que queda por lanzarse en la nueva propuesta recreativa de Houssay . La marca -que firmó un contrato de alquiler por 20 años- completará la oferta de esparcimiento y gastronomía que se proyectó para los más de 200.000 estudiantes y vecinos que transitan la zona, junto a los emprendimientos comerciales que ya se instalaron en este paseo comercial.

dEMORAS EN LA APERTURA DE CINÉPOLIS HOUSSAY

Houssay era la gran apuesta de Cinépolis para estas vacaciones de invierno, en un momento en el que la industria comienza a recuperarse tras el golpe de la pandemia. La empresa concentró sus esfuerzos en el nuevo cine -que será su décimo en la Argentina- y no proyectó otras inversiones para el futuro inmediato.

La inauguración generó muchas expectativas, dado que se postergó en reiteradas ocasiones . Inicialmente, estaba prevista para 2019, cuando se realizaron las tareas de remodelación de la plaza, que implicaron un desembolso de $ 75 millones por parte de Lamp Investments, la desarrolladora a cargo del proyecto.

No pudo ser en ese entonces y se prorrogó para comienzos de 2020. Pero la pandemia retrasó, una vez más, los planes. Y la tercera no fue la vencida: este verano, El Cronista anunció que era inminente el inicio de operaciones del nuevo espacio de 2000 metros cuadrados, tal como lo había informado la compañía.

Cinépolis espera abrir las salas de cine de Plaza Houssay desde 2019.

"Estamos orgullosos de abrir un nuevo cine en el campus urbano de Plaza Houssay. Fue una decisión y una apuesta retomar la obra y seguir invirtiendo", sostuvo en febrero Claudio Méndez, director general de Cinépolis en la Argentina. Sin embargo, Houssay aún no funciona.

Según cálculos del sector, en estos cinco meses que lleva esperando el permiso para abrir sus puertas, la compañía -que gestiona 81 salas en los nueve complejos que tiene en el país- no pudo vender un tercio del total de los tickets que esperaba comercializar en este establecimiento en 2022. Perdió la posibilidad de vender 120.000 entradas de un total de 350.000 que definió como objetivo. Teniendo en cuenta que su precio promedio hoy ronda los $ 700, la pérdida asciende a aproximadamente $ 84 millones, estiman en la industria.

POR QUÉ NO SE HABILITA cinépolis HOUSSAY

El cine ubicado en el paseo abierto bajo nivel, donde antes funcionaba un estacionamiento, no pudo abrir porque aún no recibió la habilitación del Gobierno porteño. El diseño -que fue aprobado cuando Lamp Investments ganó la licitación del predio- no coincide con la realidad.

Cinépolis responsabiliza a la desarrolladora de no haber realizado correctamente las obras y asegura que se trata de una "situación inaudita", que nunca antes le ocurrió. Reconoce que todavía no tiene una fecha prevista de apertura. "Puede ser en días, semanas o meses", admiten desde la cadena.

El principal escollo en la habilitación es la ausencia de bocas de ataque e hidrantes para apagar posibles incendios.

La autorización de los planos depende del Ministerio de Desarrollo e Higiene Urbano de la Ciudad, mientras que la licencia es concedida por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de acuerdo a lo estipulado por la ley 6101. Según le explicaron a este medio desde ambos organismos, el principal escollo es la ausencia de bocas de ataque e hidrantes para apagar incendios.

"Lo que más nos interesa es que se habiliten los locales. Trabajamos con el sector privado para desarrollar la Ciudad. Pero esto tiene que ser de a dos: nosotros ayudando con las normas y ellos cumpliéndolas. En ningún caso hay excepciones. Mientras no tengan los planos de habilitación comercial, no podemos habilitarlos", aseguran desde la cartera de Desarrollo e Higiene Urbano.

Hace 10 días, tuvo lugar una reunión entre la desarrolladora y las autoridades porteñas. "Estamos a la espera de que hagan una nueva presentación con las modificaciones señaladas", indican desde la AGC, que ya realizó varias inspecciones y constató las irregularidades citadas. La agencia asegura que, en cuanto se logra el visto bueno de los planos, "no demora más de un día planificar una visita". "Esperamos próximamente poder dar la habilitación", señalan.

Cinépolis gestiona un total de 870 cines en 17 países y opera 6719 salas.

Este medio intentó contactarse con Lamp Investments, sin éxito. En el sector, se generó un revuelo cuando trascendió que la dirección pública que figura de la firma es Olleros 2945, la misma donde funcionó el estudio de arquitectura 2AG, del actual ministro de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta.

Desde el Gobierno porteño, aclaran que el funcionario "jamás trabajó en Lamp Investment", aunque sí compartió el espacio de trabajo en el coworking sito en Olleros, entre 2007 y 2010, mucho antes de entrar en la función pública, cuando se desempeñaba como profesional independiente.

Cinépolis es la tercera firma más grande a nivel global en cuanto a salas y la primera en boletos vendidos por espacio.