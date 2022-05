Boom en Hot Sale para contratar asistencia al viajero en medio de la cuarta ola de Covid

Se disparó la demanda de seguros de viaje por la cuarta ola de Covid-19. Impulsadas por la mayor contratación y de cara a las vacaciones de invierno, las principales empresas del sector -Assist Card, Europ Assistance, Universal Assistance y Pax Assistance- se sumaron al Hot Sale con descuentos de hasta el 60% y 12 cuotas sin interés.

Aunque el precio de estos productos suele estar expresado en dólares, el pago se realiza en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio oficial. Pese a que la mayoría de estas coberturas están diseñadas para su uso en el exterior, cabe aclarar que no se les aplica el Impuesto PAIS ni la percepción del 35% a cuenta de Ganancias.

La venta de asistencias al viajero se triplicó con el rebrote de contagios de las últimas semanas. Lo que antes representaban un gasto marginal hoy es un gasto fundamental, ya que proteje al pasajero de eventualidades durante la estadía.

Pero la alta demanda se debe no solo a la mayor conciencia por parte de la población de las complicaciones de salud que pueden surgir en un viaje, sino también a que la mayoría de los destinos internacionales aún piden la presentación de una cobertura como requisito de ingreso. A nivel local, aunque las provincias no lo solicitan, funcionan como un complemento de coberturas médicas básicas.

los distintos planes de asistencia al viajero

Por el alza de los casos positivos, las compañías de la industria amplían su oferta y brindan prestaciones que incluyen compensaciones de gastos derivados de la enfermedad sin cobros adicionales, como asistencia médica, telemedicina, permanencia extendida en el hospedaje y la cancelación, la reprogramación o la interrupción del viaje sin pago de penalidad, entre otros beneficios.

Assist Card ofrece hasta un 30% off en sus coberturas para viajes internacionales, tanto en la modalidad diaria como anual, y 12 cuotas sin interés.

En lo que va del Hot Sale, el tráfico de Assist Card ya aumentó un 150% en comparación a un día promedio y un 35% versus el CyberMonday de noviembre. Ofrece hasta un 30% off en sus coberturas para viajes internacionales y 12 cuotas sin interés. Por ejemplo, la cobertura más alta que ofrece, de hasta u$s 3 millones, está disponible a u$s 18,2 en su variante diaria (equivale a alrededor de $ 2265) y a u$s 385 (representa aproximadamente $ 47.932) en su variante anual.

"La contratación de asistencias al viajero en los primeros cuatro meses del año creció un 200% en un contexto de flexibilización de restricciones para los viajes, pero acompañado del pico de contagios a causa del avance de la variante ómicron. Se observan tres tendencias en las preferencias de los consumidores", sostiene Mauricio Valacco, country manager de Assist Card en la Argentina.



En primer lugar, según Valacco, los consumidores optan por las asistencias más altas, que cubren desde u$s 1 millón a u$s 3 millones. A su vez, las complementan con servicios adicionales como 'Covid Extra' (en el caso de las que no lo tienen incluido), opción que contempla imprevistos no médicos que puedan presentarse antes o durante el viaje, como la cuarentena en el destino. Por último, se vuelcan por productos anuales, es decir, que tienen previsto realizar más de un viaje durante 2022.

En el sector, hacen hincapié en la necesidad de contratar una asistencia, dado que, por lo general, las tarjetas de crédito ofrecen prestaciones básicas que solo cubren pequeñas contingencias. El problema surge cuando la afección requiere internación y, más aún, cuando demanda traslados.

"Los u$s 20.000 o u$s 30.000 de cobertura base de la tarjeta de crédito o de planes alternativos bajos no alcanzan. En casos de urgencias importantes, las internaciones demandan, por lo menos, u$s 80.000. Por, eso es importante tener una asistencia acorde a una afección severa", insiste Tomás Boggio, gerente comercial de Travel de Europ Assistance.

"Aunque muchos usuarios contratan el seguro y regresan del viaje sin usarlo, cada vez se está utilizando más. En la última quincena, aumentó un 90% la contratación de usuarios que solicitaron la cobertura ya en el destino", asegura.

Europ Assistance ofrece un 60% de descuento y tres cuotas sin interés. Hasta la semana pasada, aplicó un 30% off.

Europ Assistance ofrece un 60% de descuento y tres cuotas sin interés. "Lanzamos el descuento más agresivo del mercado. Hasta la semana pasada, realizamos un 30%", indica el ejecutivo. La cobertura más demandada es la que sale u$s 2 ($ 249) por día y cubre hasta u$s 15.000 ($ 1,8 millón). La más cara cuesta u$s 5,50 diarios ($ 685), con una cobertura full por u$s 150.000 ($ 18 millones) , en la que no hay que abonar nada extra.

Por su parte, Universal Assistance ofrece un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Las asistencias oscilan entre u$s 15 y u$s 22 (entre $ 1867 y $ 2739) para estadías de 10 días y cubren entre u$s 80.000 y u$s 300.000 (entre $ 9,9 millones y $ 37 millones).

Universal Assistance ofrece un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en el Hot Sale.

"La categoría ya está totalmente recuperada luego del golpe que sufrió al comienzo de la pandemia por el parate de los viajes. Crecimos un 350% en lo que va de 2022 comparado a 2021", señala Diego Baron, regional CMO & Digital de Universal Assistance. Según una encuesta de la firma, el 88% de los usuarios considera a la asistencia al viajero una condición indispensable para viajar en la actualidad.

En tanto, Pax Assistance brinda un 30% off, 3 cuotas sin interés y la posibilidad de duplicar las millas de Smiles con la compra. La empresa inició sus actividades en enero, de la mano de la ex CEO global de Assist Card, Alexia Keglevich, quien en 2020 fue desvinculada de la compañía que fundó su padre, y los creadores de la plataforma Turismocity, Martín Levy, Andrés Malenky y Julián Gurfinkiel. Desde su lanzamiento, ya facturó u$s 2 millones.

Ya está vendiendo sus productos en casi 20 países de América, desde la Argentina hasta México, con excepción de Brasil. Las coberturas pueden utilizarse en 190 países, con una red de 50.000 prestadores médicos.

Pax Assistance brinda un 30% off, 3 cuotas sin interés y la posibilidad de duplicar las millas de Smiles con la compra.