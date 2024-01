Sin retenciones, bodegueros apuntan a una nueva cepa para ganar mercados en el exterior

Los bodegueros sumaron un logro con la eliminación de retenciones a la exportación de vino que proponía el presidente Javier Milei, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ahora, sin impuestos piden una mayor apertura con acuerdos de libre comercio y apuestan a nuevos varietales para conquistar otros mercados.

"Después de arduas negociaciones logramos que el Gobierno volviera a retenciones cero para exportar vinos. En los cambios que presentó Milei se pasó del 8% pretendido a un quite total del impuesto", explicó Marcos Jofré, CEO de Trivento, bodega que exporta el 80% de su producción y la marca de vino argentino que más se comercializa en el exterior.

Si bien la noticia fue celebrada en la industria, los números de 2023 preocupan. Durante el año pasado las exportaciones cayeron 25,7% comparado a igual periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV).



Se exportaron 68,1 millones de litros menos con respecto a 2022. De ese total, 151,2 millones (76,8%) corresponden a vinos fraccionados -que tuvieron una caída del 23,3%- y 45,6 millones (23,2%) son vinos a granel -con una baja del 32,6%-.

"El vino argentino tiene muy buena reputación en el exterior. El Malbec es un sello de nuestro país , sin embargo estamos trabajando para llegar con nuevos varietales que creemos que tienen mucho potencial. Hay mucha competencia en el extranjero por eso no nos podemos quedar quietos", contó, José Zuccardi, presidente de la bodega que lleva su nombre y exporta el 40% de su producción.



Hoy la marca no solo exporta Malbec sino que apunta al Torrontés . "En 2023, en nuestro caso cayó 25% la venta de vinos al exterior. Creemos que con el vino blanco podemos conquistar nuevos mercados, como por ejemplo Asia, y de esta forma revertir los números. Los platos típicos asiáticos se maridan muy bien con el vino blanco", dijo Zuccardi.

La apuesta al blanco

Hoy las bodegas apuntan al mercado del vino blanco en el exterior. Según los datos de INV, el vino fraccionado blanco argentino creció en el mundo un 2,2% en diciembre, contra igual mes del año anterior. Un número muy diferente al que vivió el el tinto que en esta categoría tuvo una caída del 13,4 por ciento.

La marca Trivento, lejos de la realidad que vivieron durante 2023 sus competidores, logró crecer un 20% en volúmenes. "En nuestro caso estamos enfocados en Trivento Reserve y Private Reserve Golden, en donde la categoría "White" gana peso. Hoy estamos trabajando en el posicionamiento en Asia, que tiene mucho potencial", explicó Jofré.



Por su parte, Rafael García, CEO de Norton que exporta el 40% de su producción aseguró que si bien el Malbec es el sello argentino "hay que conquistar nuevos mercados en el exterior con otros varietales más amenos al paladar del mundo". En ese sentido dijo que Norton viene trabajando muy fuerte en las cepas de vino blanco. "Este tipo de vinos son muy buscados en los mercados asiáticos", explicó.

La clave para los bodegueros es conquistar nuevos mercados ante la fuerte caída que tuvieron los clásicos. Actualmente, el Reino Unido es el principal país comprador de vino de la Argentina, pero en el primer semestre de 2023 tuvo una caída de 29,8% en la facturación. El segundo destino más importante; Estados Unidos, alcanzó una baja del 20% en el caso de los vinos embotellados.

Los datos surgen del Sistema Estadístico de Información de Datos de Comercio Exterior (INVEX) que toma como referencia la base del INV.



El consumo de vino blanco crece en el mundo

"Los varietales blancos son los que más crecieron. Se pueden conseguir vinos de muy buena calidad y a precios realmente competitivos. La apuesta de 2024 es incrementar la exportación que hoy alcanza a 72 países de todo el mundo", concluyó Garcia.

En la última década, el consumo de vino blanco tuvo un crecimiento rápido, según un informe de la Organización Internacional de la Viña (OIV) sobre tendencias vitivinícolas desde principios de siglo. Este incremento se atribuye, en gran medida, a la demanda de vino espumoso.

El vino blanco ganó popularidad, en los últimos 20 años, en mercados de vinos espumosos como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.



En cifras, el vino blanco representó el 43% del consumo global de vino en 2021, un aumento de 3 puntos porcentuales desde principios de siglo. Mientras tanto, la proporción de tintos ascendió al 47%, disminuyendo desde poco más de la mitad en las últimas dos décadas. En este contexto, el consumo mundial de vino blanco tuvo un aumento del 10% desde 2000.



Ferias y publicidad

Las bodegas no solo trabajan en afianzar nuevos varietales en el mundo sino en aumentar la presencia de publicidad de vino argentino en el exterior. "Todavía tenemos dificultades para girar divisa al extranjero para el pago de servicios en el exterior. Esto es esencial que cambie para poder tener más presencia de marca", dijo Zuccardi.

"En 2023, durante meses no pudimos girar el dinero en el exterior para todo lo que refiere al pago de publicidad en el exterior. E so es un problema que veremos sobre todo en el corto plazo" , explicó Jofré. "Nosotros destinamos el 17% de la venta neta en publicidad y no pudimos hacerlo al 100%", agregó.



"Este año estamos poniendo mucha plata para estar presentes en las principales ferias de vinos del mundo. El Estado debería ayudar para que eso suceda, porque generamos divisas que entrar en el mercado y que son fundamentales", concluyó Zuccardi