Aluvión de argentinos a Río: ver a Madonna 'gratis' cuesta lo mismo que un ticket para uno de sus show

Madonna llegará en un mes a Brasil para brindar un show gratuito en Rio de Janeiro. La confirmación del arribo de la diva del pop a las playas cariocas disparó la demanda de viajes de argentinos al país vecino y ya se registra un 20% más que en la misma época del año pasado.

La cantante, que no toca en la Argentina hace más de una década , ofrecerá un show gratuito el próximo 4 de mayo. No es un dato menor para los fanáticos. Es que las entradas de sus shows internacionales tienen un precio promedio de u$s 500. Por ese monto, se puede viajar a Rio de Janeiro, pagar el alojamiento y ver el show de forma gratuita.

"Las búsquedas aumentaron un 10% en solo una semana, comparado a la semana anterior, por parte de los argentinos", explicó Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar. La demanda interanual registró un 20% de incremento en la plataforma. Se trata de un número alto, si se tiene en cuenta que el año pasado fue fin de semana largo por el 1o de mayo.

De hecho, según los datos relevados por Avantrip, Rio de Janeiro lidera el ranking de los destinos más demandados en el último mes, seguido por Miami, Madrid, Punta Cana y Santiago de Chile. "Esa tendencia se afianzará aún más a fines de este mes", dijeron en la agencia de viajes.

Los precios

En Despegar, los paquetes que incluyen vuelo directo y alojamiento por tres días tienen un precio promedio de $ 500.000. "Ofrecemos alojamiento tres estrellas y vuelo directo por un valor de $ 560.000", dijo Festa.

Ahora, quien decida comprar por separado los servicios puede conseguir ofertas más que interesantes. Por ejemplo, un aéreo con escala por GOL se consigue a un valor promedio de $ 400.000 y el precio de una noche de hotel cuesta, en promedio, $ 50.000. Es decir que, por $ 450.000, se puede viajar a ver el show y pasar una noche en Rio de Janeiro.

"La demanda recién comienza, todavía tenemos un mes por delante en el que se irá sumando más demanda. Aún hay mucha oferta con precios más que atractivos" , agregó Festa.

La aerolínea low cost JetSmart ya anunció que, para la primera semana de mayo, duplicará sus vuelos por la fuerte demanda que ya empezó a evidenciarse hacia Rio de Janeiro. "Tenemos un vuelo diario a Rio de Janeiro pero, para esos días, vamos a hacer dos viajes por día", explicaron desde la empresa.

Flybondi conecta Río de Janeiro con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. "Se pueden encontrar tickets desde $ 160.361 final por tramo", dijeron desde la empresa low cost.

Para el primer fin de semana de mayo, continuará con dos frecuencias diarias pero la empresa no descarta en aumentarlas por una mayor demanda, que ya empezó a evidenciarse en los últimos días, con un mayor número de reservas.

" Estamos viendo una mayor demanda e interés para los vuelos de ese fin de semana de mayo ", mencionó Federico Pastori, Chief Commercial Officer de Flybondi

Se espera que las aerolíneas refuercen su frecuencia para la primera semana de abril. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno de Javier Milei anunció a mediados de marzo la liberalización de vuelos entre Argentina y Brasil, medida que implicará que las empresas aéreas de esas nacionalidades podrán determinar sin impedimentos la cantidad de vuelos, tanto de pasajeros como de cargas, que pretenden ofrecer entre ambos países.

Se trata de un acuerdo bilateral entre la Argentina y Brasil que dio por finalizado los límites de vuelos que existían hasta ahora, reposicionando al sector aéreo internacional dentro de una política de apertura de los vuelos.