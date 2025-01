Alquilar por día en la Costa, la opción que surge por la mala temporada

Brasil y Uruguay son los principales enemigos de la costa argentina este año, que atrajeron a turistas argentinos por precios. Ahora, con una ocupación que promedia el 70%, las playas bonaerenses se adaptan al nuevo turista que busca "escapadas" o "microvacaciones".

"Hoy tenemos una ocupación promedio del 80%. Muchos de nuestros clientes eligieron Punta del Este o el sur argentino, pero así y todo quieren venir unos días a Cariló. Tratamos de adaptarnos a esta demanda y hacemos alquileres por cuatro o cinco días", explicó Silvia Melgarejo, dueña de Constructora del Bosque, la inmobiliaria más importante de Cariló.

"En Cariló eran impensados los alquileres por día. Siempre se alquiló por quincena o mes completo. Pero buscamos adaptarnos para que ningún turista se quede sin venir", explicó la empresaria.

En la playa más top hay un fenómeno que hay que tener en cuenta. La plaza se redujo por lo menos un 20%. Es que muchos propietarios que solían alquilar su inmueble en Cariló este año decidieron ocuparlo ellos mismos, por lo que hay menos oferta disponible.

Por su parte Germán Gómez, gerente comercial de Balmoral Propiedades en Pinamar coincidió: "En diciembre tuvimos muchas consultas por estadías cortas y alquileres semanales pero para propiedades chicas o para las unidades que comercializamos con servicios de blanco y limpieza diaria"

"En lo que respecta a las casas más grandes seguimos recibiendo pedidos por quincena o mes completo", agregó

En Mar del Plata, hablan de una ocupación promedio del 70% en lo que va de 2025 . "Las inmobiliarias hoy están alquilando como mínimo por cinco días. Ya si el turista quiere estar solo el fin de semana se inclina por un hotel", explicó Verónica Berasueta, dueña de la inmobiliaria que lleva su nombre en Mar del Plata.

Lo cierto es que son cada vez más quienes deciden viajar a la costa por períodos cortos. Las microvacaciones responden, en muchos casos, a bolsillos flacos " Es una tendencia que se afianzó este año en las inmobiliarias" , dijo.

Pinamar Norte, una de las zonas que más creció

"Pese a Brasil, Uruguay o el tiempo, esperamos superar los 4 millones de turistas durante esta temporada", agregó la especialista.

Febrero

En el segundo mes del año, los precios bajan en promedio un 20%. Esto no es un detalle menor porque incentiva fuertemente la demanda. Pero lo cierto es que algunos destinos todavía no se activaron.

"En Cariló la demanda para febrero viene muy tranquila. Hoy tenemos apenas un 45% reservado. Esperamos que se concreten mas operaciones cerca de la fecha", dijo Melgarejo.

En Mar del Plata por ejemplo esperan que en la segunda quincena de enero los números de ocupación repunten pero en febrero creen que volverán a caer. Uno de los factores que hay que tener en cuenta es que este año los feriados por Carnaval se dan los primeros días de marzo.

Pinamar parece la excepción. "Tenemos muy bien nivel de reservas. Los números superan a los del año pasado", agregó por su parte Balmloral.

Los precios ¿en dólares?

Pese a la estabilidad cambiaría los destinos más top de playa se siguen manejando en dólares: Cariló y Pinamar tienen el 100% de su plaza dolarizada.

Cariló, la zona más exclusiva

En Mar del Plata, según las zonas, también se pide el pago en dólar billete.

En Pinamar una casa ubicada en el centro a cinco cuadras del mar con cuatro habitaciones tiene un precio promedio de u$s 16.000 para todo el mes de febrero. Ahora esa misma casa en enero cuesta u$s 20.000 con un valor por quincena de u$s 10.000.

"Los alquileres se pagan en dólar billete. Es una costumbre que se adquirió en los últimos años y que aún hoy se mantiene", explicó Melgarejo de Cariló.

En Mar del Plata los departamentos que se manejan en pesos tiene una base de $150.000 la noche. Es decir que para una semana se necesita, solo de alojamiento un promedio de $ 1 millón