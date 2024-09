Aerolíneas Argentinas quitó penalidades por cambio de tickets ante el paro gremial de mañana

La empresa Aerolíneas Argentinas comunicó hoy a sus pasajeros que levantó las penalidades por cambio de tickets, para morigerar el perjuicio que puedan generar las medidas gremiales anunciadas para mañana, entre las 5 y las 14, en las terminales de Aeroparque y Ezeiza.



El paro aeronáutico que afectará la operatoria de Aerolíneas Argentinas la llevará a cabo la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el sindicato liderado por Pablo Biro, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

La decisión de llevar a cabo esta medida de fuerza se tomó el miércoles tras el fracaso en las negociaciones llevadas a cabo en reuniones efectuadas el lunes y el martes de esta semana.

Cómo cambiar los pasajes

Ante esta situación de conflicto, la aerolínea recomendó a aquellas personas con vuelos en la franja horaria de la medida de fuerza "modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras".

"Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original", explicó la empresa al señalar que los canales de atención recomendados para realizar estos cambios son la web aerolineas.com y la aplicación de Aerolíneas Argentinas.

En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio .

Las medidas anunciadas afectarán a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros, precisó la compañía al acusar a los gremios APLA y AAA de "demostrar su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas".

"Ante todo intento de Aerolíneas Argentinas de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas ", explicó Aerolíneas.

Las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos volverán a registrarse mañana por el paro de aeronáuticos

Desde el sindicato habían resaltado "la falta de un acuerdo salarial justo" y de "ofrecer propuestas serias para enfrentar la drástica pérdida de poder adquisitivo de los tripulantes de cabina" en los últimos meses.



En el comunicado que dieron a conocer por la red social X, los gremios se manifestaron en "la obligación de profundizar el conflicto e iniciar medidas", al sentenciar: "Después de meses de intensas negociaciones y de poner todo nuestro esfuerzo para evitar este conflicto, no tenemos más opción que llevar adelante estas acciones"

La semana pasada las medidas de fuerza que la aerolínea consideró "paros encubiertos" afectó a miles de pasajeros en aeropuertos de todo el país.