Adrián Mercado: Remates on line, inversiones llave en mano y todos los secretos del 'Rey de las subastas'

Adrián Mercado apuesta a los remates on line y las inversiones en empresas 'llave en mano' para un año en el que la venta de propiedades todavía, prevé, estará quieta en el segmento residencial.

Es el hombre detrás de una marca cada vez más popular , sobre todo después de rematar la casa de Maradona en Devoto, su subasta más resonante pero no la mejor dentro de las casi 20 que realiza semanalmente.

Mercado es el único dueño de la compañía. Posee el 51% de las acciones privadas porque el resto las reparte entre sus empleados para premiar éxitos y retener talento. Cree que este año, las subastas seguirán traccionando su facturación mientras que el mercado inmobiliario estará activo solo en locales, oficinas y parques industriales.

¿Las subastas coparon el negocio del Grupo Adrián Mercado?

Son el negocio más estable porque el sector inmobiliario tiene altibajos, más bajos que altos. Con solo ese negocio cuesta mucho mantener la estructura. De los últimos 12 años, el sector de subastas 'bancó' al inmobiliario durante 10 años. Recién en los últimos dos años el sector inmobiliario creció un poco, y solo el sector corporativo, lo residencial no, sigue estando estancado.

¿A qué adjudica que el corporativo sí crezca?

Le va muy bien a nuestra división de parques industriales porque la industria nacional creció mucho, básicamente porque cayó la importación. Tiene mucho que ver con los gobiernos de turno. Los gobiernos, como éste que apoya a la industria, impactan en nuestro crecimiento en ese segmento. Desde lo inmobiliario y también por las subastas industriales. No nos sirve que lo importado haga que que los talleres terminen con un cartel de alquiler o venta y no la alquilan ni venden a nadie . Hoy lo que está complicando un poco es la situación política. El oficialismo se pelea entre ellos y la oposición, no sólo hacen lo mismo sino que si pueden pisarle la cabeza al oficialismo, lo hacen. Por eso hoy, en lugar de pensar a largo plazo, se piensa qué va a pasar con las elecciones. Cuando la gente va a sacar un crédito piensa si la empresa en la que trabaja va sostenerse y mantener su empleo durante los años que deberá pagar el préstamo. Puede haber créditos pero solo funcionan si acompaña la parte laboral. Las 50 cuotas no le sirven a un desempleado que no las vas a poder pagar .

¿Con las trabas para importar, la opción de comprar en una subastas ganó atractivo?

Ahora sí. Durante la pandemia hubo mucha importación de maquinas sin restricciones y los que tenían ahorro en dólares billetes aprovecharon la brecha. Muchos se apuraban a traer, por las dudas. Sabían que si el Banco Central tenía pocas reservas, iba a tener que cerrar la salida de dólares. Yo creo que hay que adaptarse a la situación y no podemos pedir que pasen o no pasen cosas como chicos malcriados.

¿Cuánto crecieron los remates en los últimos dos años?



Casi 400% en facturación. Fue fundamental el streaming, que nos iluminó el camino en la pandemia. Le pusimos a las subastas la impronta de interactuar , lo cual genera mucha competencia y se hace mucho más emocionante. A la gente le gusta ese juego. Hay gente que está anotada y no participa pero seis meses después llama para hacer su propia subasta. Hoy hacemos de dos a cuatro por día y el streaming favoreció para que participe gente de lugares remotos.

¿Los que venden en subasta logran deshacerse de todo con buenas ganancias?

Siempre algo puede quedar y a veces ciertas máquinas son muy antiguas. Ahí les decimos que por ejemplo, este 70% de cosas seguro va a andar y con el resto vamos a probar. Quizás hay lotes que quedan un 10 pero otros que quedan 20% arriba del valor que habíamos planteado y en lugar de desestimar las ofertas, recomendamos aceptar todo y dejar cerrado el negocio porque igual se ganó.

¿Las subastas on line terminan con el fantasma de "La liga", que muchas veces desmotiva al publico común?

Es un fantasma bastante real pero en subastas judiciales. Nosotros hacemos subastas privadas. Nunca quisimos entrar en lo judicial porque es hasta triste con gente que quebró, proveedores en la calle, gente sin laburo, hasta diría que es malo energéticamente para el negocio. En nuestras subastas es todo decisión propia y para ganar dinero.

¿Cómo se gestó el remate de la casa de Maradona?

Nos contrataron tras una licitación. Tuvimos que hacer una inversión muy importante para encontrar un sitio a nivel internacional que pudiera soportar la gran cantidad de personas que querían participar. Llegamos a tener 150 millones de visitas en la web. La casa de Diego estaba valuada en una base de u$s 900.000 y me acuerdo que todos decían que se iba a vender en hasta u$s 3 millones, pero yo veía que a medida que se iba acercando la fecha nadie venía a poner una garantía para ofertar. Así, la casa no la vendimos en el momento del remate, sino después como una operación inmobiliaria tradicional.

¿Qué prevé este año para el sector inmobiliario?

Los locales están volviendo a venderse con una quita de un 30 a 40% en dólares con respecto a un año atrás. En alquiler, realmente se está alquilando todo lo que estaba vacío. Las oficinas de a poco se vuelven a alquilar con quita de casi 40% . La parte industrial realmente está muy bien también. Lo que va a estar muy bajo es el segmento residencial y las ventas de departamentos de pozo.

¿Por qué comprar en pozo ya no es negocio?

Hay un montón de obras, en muy diferentes tipos de edificios que se están ya terminando y aun con una quita de 20% no se han podido vender. Hasta que no haya una cierta estabilidad y certidumbre cambiaria va a estar muy frenado.

¿El precio de los departamentos aun tiene que bajar?

Sí, tienen que seguir bajando. Bajaron un 20% pero, para mí, tienen que bajar todavía un 10 o 20% más para que acomoden un piso recién.

¿Para vender entonces es el momento y para comprar mejor esperar un poco?

Y sí: para comprar hay que esperar un poco salvo que aparezca la propiedad exacta que se busca. El que no está apurado se va a beneficiar si espera un año o dos al comprar en dólares un poco más barato .

¿Las subastas seguirán en alza?

Es lo que más tracciona y creemos que este va a ser un año muy bueno, aunque no tanto como los dos años de pandemia que fueron furor. La facturación seguro que no va a acompañar a la inflación pero tendremos una venta de 60% por encima del año pasado aproximadamente.

¿Hay algún nuevo negocio para recomendar a inversores?