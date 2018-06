Sotheby's y Phillips festejan el alza de 80% en las ventas de arte contemporáneo

Esta semana, en solo dos subastas se vendieron 200 obras de arte contemporáneo por un total de u$s 166 millones. Con esa recaudación, se superó en un 80% lo que había logrado el año pasado Sotheby's en la venta similar.

En las operaciones del año se estima un aumento del 19% y cuando tengamos el balance, esta firma estará en unas ventas cercanas a los u$s 6.000 millones. Todo se vendió. Solamente quedó sin postores un 2% de lo ofrecido y cinco obras superaron los u$s 10 millones en su venta.

Entre los cuatro nuevos récords, uno fue para la artista brasileña Beatriz Milhazes. En el MALBA hay obras de ella.

La obra más bella de la subasta era un finísimo desnudo de Lucian Freud, a su modelo la conoció en la Tate Gallery cuando realizó una retrospectiva en el 2002. Ella trabaja allí y pudorosamente estuvo también en la subasta, la obra se vendió en casi u$s 30 millones. Es un típico desnudo del autor y fue uno de los cinco últimos que realizó antes de fallecer. Muchos consideramos a Freud el mayor realista del siglo XX y esta obra se caracteriza por la belleza de la modelo, ya que generalmente el artista eligió a personas sin mucho atractivo como modelos de sus obras.

Tres obras de Basquiat duplicaron sus estimaciones y se vendieron entre u$s 5 y u$s 20 millones, confirmando que es el más demandado, junto con su amigo Warhol entre los artistas modernos.

El inglés David Hockney es el contemporáneo que está subiendo su cotización día a día, un enorme paisaje alcanzó los u$s 15 millones y mucho tienen que ver las grandes retrospectivas que se han realizado en los últimos tres años.

Otro contemporáneo que superó los u$s 10 millones es el inglés Peter Doig, de quien hay pocas obras que se ofrecen en el mercado de subastas.

Uno de los artistas más enigmáticos de la actualidad es Banksy. Se trata de un solitario que pinta en distintos muros de Europa con gran ironía y sarcasmo. Algunas de sus obras son retiradas de los muros y una de ellas multiplicó por ocho su estimación y se vendió en u$s 553.000. Nadie tiene referencias de él y su identidad es un secreto y ello aumenta el misterio.

Las obras con el "azul Klein" son intensamente pujadas y muchos recordarán la gran exposición que realizó PROA de sus obras. Una de ellas se acaba de vender en u$s 9 millones. Francis Bacon destruyó e incineró la mayoría de sus obras tempranas, una que se salvó fue realizada en 1954 y se acaba de pagar u$s 4 millones. Phillips vendió u$s 60 millones en dos subastas y se consolida como la tercera de las casas de venta en Londres.

Fuerte valorización está teniendo el arte británico y sus artistas. Este ha sido el año de mayor éxito de sus obras y es de las pocas cosas que suben de valor luego del Brexit. Christie's realizará también sus venta de arte contemporáneo esta semana y veremos si confirma el éxito que ha tenido su rival