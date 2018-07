Presentaron una demanda contra Loma Negra en Nueva York

Un accionista de Loma Negra presentó una demanda contra la compañía en Nueva York pidiendo una acción de clase por “supuestos daños” ocasionados por la presunta falta e inexactitud de la información que dio la empresa al mercado antes de lanzar sus American Depositary Shares (las acciones de la firma que cotizan en Wall Street).

La acusación sostiene, básicamente, que la empresa -controlada por el grupo brasileño Camargo Correa- no informó debidamente sobre la desaceleración del crecimiento de la economía Argentina, el ajuste fiscal y su impacto en el negocio de la cementera.

La noticia fue revelada por la propia Loma Negra en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que rechazó “categóricamente” las acusaciones y las consideró “totalmente improcedentes”.

“Loma Negra ha sido notificada de una demanda presentada el 21 de junio solicitando una presunta acción de clase” en contra de la empresa, “de los miembros de su directorio vigente al momento de la Oferta Inicial Internacional y ciertos gerentes de primera línea (…) y los colocadores de los ADS (…) ante el tribunal de primera instancia del condado de Nueva York”, informó la compañía en su comunicado a la Bolsa.

Mirá también Se fusionan dos importantes distribuidoras de gas del interior Lo anunciaron ambas empresas a la CNV. Distribuidora de Gas del Centro será la firma continuadora tras la operación con Cuyana, que llevará al capital social resultante a casi $ 142 millones.

“Las demanda, en nombre de los inversores que adquirieron ADS en la Oferta Inicial, reclama supuestos daños derivados” de esa IPO “alegando violaciones a las leyes federales de Estados Unidos en materia de títulos de valores”, agrega el texto que precisa que “esas alegaciones se basan en una supuesta falta e inexactitud de la información suministrada al mercado y a los inversores en el prospecto”.

Las supuestas omisiones

La acusación contra Loma Negra sostiene que en la información que presentó la compañía antes de la IPO se omitió “información respecto de una desaceleración de la economía argentina” y “la decisión del gobierno argentino de recortar inversiones en infraestructura, su respectivo impacto en el consumo de cemento” y “el supuesto efecto” que eso tendría en los ADS.

La IPO, en noviembre, fue previa al recorte de proyecciones de crecimiento que fue haciendo el mercado para la Argentina a lo largo de este año y al anuncio de ajustes fiscales extra que hizo el Gobierno en los últimos meses en el marco del compromiso que asumió –incluido en el programa con el Fondo Monetario Internacional- para acelerar el recorte del déficit fiscal.

Los ADS de Loma Negra comenzaron a cotizar en la bolsa neoyorquina en paralelo con una oferta de acciones en Buenos Aires. La firma recaudó en total 954 millones de dólares, con una cotización inicial de u$s 21,65 por ADS y de u$s 3,8 por cada una de los 30 millones de acciones nuevas emitidas en ByMA. En línea con la caída que experimentaron también otros papeles argentinos, los ADS cerraron hoy a u$s 10,72 y las acciones en ByMA, a $ 57,75 (unos u$s 2).

El comunicado con el que la cementera reveló la presentación de la demanda cierra con un rechazo de plano a las acusaciones. “No obstante el análisis jurídico pormenorizado de la demanda que Loma Negra llevará a cabo en orden a su defensa, la compañía rechaza categóricamente las acusaciones”, a las que “considera totalmente improcedentes” y sin “mérito alguno”, y “defenderá enérgicamente sus intereses”.