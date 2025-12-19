Este viernes marca un cierre de semana con toma de ganancias en los bonos soberanos argentinos. El mercado afloja después del rally y el riesgo país sube a 572 puntos.

La curva muestra bajas generalizadas. Los globales 2029 (GD29) y 2030 (GD30) caen en torno a 0,2%, mientras que los tramos medios y largos profundizan el ajuste: GD35, GD38 y GD41 retroceden entre 0,3% y 0,8%. Las TIR vuelven a estirarse y se acomodan mayormente en la zona de 9%–9,7%.

La deuda bajo ley local también opera en rojo, aunque con un castigo algo más moderado en algunos tramos. El AL29 y el AL30 bajan cerca de 0,1%–0,3%, mientras que el AL35 y el AL38 muestran pérdidas algo mayores.

Cabe recordar que el jueves la deuda soberana en dólares no logró sostener el rebote que habían exhibido los Globales sobre el cierre del miércoles, tras conocerse el upgrade de S&P Global a la calificación de la deuda argentina a CCC+.

Así, los soberanos cerraron la jornada con bajas de entre 0,2% y 0,3% en el tramo corto, mientras que el resto de la curva finalizó prácticamente sin cambios. De esta manera, el precio promedio ponderado por outstanding se mantuvo estable en los u$s 76,6, según Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Mejora con delay

El bróker explicó que, de todos modos, “no sorprende que la mejora en la nota no haya despertado mayor euforia”. Esto se debe a que, si bien el upgrade representa una señal positiva, estas decisiones suelen llegar con un rezago considerable respecto de la dinámica de mercado.

“De hecho, con esta suba, la calificación soberana apenas retorna al nivel observado durante el proceso de reestructuración de deuda de 2020, bajo la gestión de Martín Guzmán”, agregó PPI.

Más allá de los movimientos diarios, los Globales se encaminan a cerrar una semana muy sólida. Al ampliar el foco, el principal catalizador fue el comunicado del Banco Central sobre el nuevo esquema económico que regirá a partir de 2026, el cual trajo varias señales positivas para el mercado.

Así, con todavía una rueda por delante, la deuda soberana en dólares se perfila a registrar una semana sobresaliente: el tramo corto acumula avances de entre 1,5% y 1,6%, mientras que el segmento largo redobla la apuesta con subas de entre 3,7% y 3,9%. Con esto, el país se encuentra cada vez más cerca del umbral de colocación en el exterior. Los bonos cortos Ley NY rinden 8,5% promedio, y el tramo largo apenas por debajo del 10%.

ADR y acciones locales

Luego de una sesión de fuertes subas para las acciones de empresas argentinas en Wall Street, los papeles operan con mayoría de bajas y superiores al 3% para Superville. Esto sucede a contramano de esa plaza que sube de la mano de acciones tecnológicas.

En Buenos Aires, el S&P Merval también opera en terreno negativo y se mantiene sobre los u$s 2000 luego de una excelente jornada el jueves. La tendencia es mixta en el Panel Líder y en cualquier momento podría pasar a verde.

PPI comentó que, tanto los factores fundamentales de los componentes del índice como los técnicos del Merval en sí daban señales positivas para que el rally iniciado tras el batacazo electoral continuara tras la reciente lateralización. Aseguró que, no obstante, el mismo dependía de que el humor internacional se aclarara al menos parcialmente.