Octubre extraordinario: las principales casas de subastas reunieron u$s 1000 millones en ventas

Octubre dejó u$s 1000 millones por las ventas de las dos más importantes casas de subastas en las 70 que realizaron durante cuatro semanas del mes.

Sotheby’s concentró sus ventas en Hong Kong y en 16 jornadas recaudó u$s 404 millones, con un pequeño tazón en cerámica que superó los u$s 37 millones. En Londres fueron 11 las ventas y sumaron u$s 138 millones.

Para Christie’s sus grandes ventas fueron 10 subastas en Londres que superaron con creces las del año pasado y llegaron a u$s 244 millones, con un Basquiat que llegó a los u$s 22 millones, un Peter Doig que alcanzó los u$s 20 millones y el Francis Bacon del Papa Pío XII que logró u$s 15 millones. Pero el que se refería al Papa Inocencio X, y por el que pedían u$s 80 millones, no logró comprador. Por suerte para la casa británica, no habían dado garantía de venta y se ahorraron una fortuna.

Ambas concentran sus grandes ventas en Nueva York, durante noviembre donde ofrecen lotes de gran calidad y esperan recaudar en este mes más de u$s 2000 millones de dólares.

Fabulosas fueron las ventas en París de Christie’s que superó las históricas por mucho margen ya que en sólo 4 subastas logró u$s 104 millones, donde un estudio de una escultura de Giacometti logró casi u$s 30 millones y obras de Dubuffet superaron los u$s 5 millones y un pequeño Ensor triplicó su base y se vendió en u$s 2,2 millones. Con cerca de u$s 200 millones en ventas en el mes de octubre, París demuestra gran fortaleza, buena oferta y mejor demanda.

Durante noviembre serán las ventas más fuertes del año. Christie’s realiza 22 subastan on-line demostrando el interés, donde podemos hacer ofertas durante dos semanas. En sus salas del Rockefeller Center habrá 11 ventas y una de ellas, de impresionistas y modernos, seguramente será la de mayores precios, aparece una de las últimas obras de Vicent Van Gogh y se espera recaudar más de u$s 50 millones, arriesgo que el comprador será asiático.

Un Fernand Léger de su mejor época (1913) que tiene base reservada de u$s 65 millones nos parece demasiado alta y dudamos que se venda. El precio récord de una obra del francés es de u$s 39 millones. Hay cuatro obras de Picasso por las que se piden más de u$s 10 millones y por la bella figura de mujer, que ilustra esta nota, se aspira a llegar a los u$s 30 millones.

Un gran Joan Miró (130x162 cm) de 1933, puede llegar a los u$s 25 millones. Con bases superiores a los u$s 10 millones hay obras de Kandinsky, Magritte, Matisse, Renoir, Monet.

La escultura más importante, es el bronce de Henry Moore que se vendió en u$s 5 millones hace siete años y ahora se venderá por más del doble. Hay nueve fundiciones de esta pieza que mide 120x246 cm y que todos quisiéramos tener, fue realizada cuando el artista tenía 84 años.

En Hong Kong serán 18 las ventas que realizará la firma propiedad de François Pinault. Sotheby’s realiza 12 ventas en Manhattan y la de arte contemporáneo será la más importante con un tríptico pequeño de Francis Bacon que esperan supere los u$s 40 millones, realizado hace 50 años. Nunca fue expuesto en estas cinco décadas, es lo que se llama un lote "fresh" en el mercado. También hay una importante obra del italiano Alberto Burri con base reservada, pero hablan de más de u$s 15 millones, hay dos Basquiat que superan los u$s 10 millones de base, un importante Lichtenstein de u$s 15 millones y como siempre obras de Richter, que es quizás el artista contemporáneo con mayor fortuna (cerca de u$s 1000 millones).

En el remate de Arte latinoamericano, como siempre Botero es la figura con 7 obras en oferta, obras de Cavalcanti, Rivera, Tamayo, Torres García y Matta. Pocos lotes a la venta y una sola obra de un argentino: Antonio Seguí. La venta de impresionistas aspira a lograr unos u$s 50 millones de venta. Sigue el optimismo y veremos si se repiten los brotes verdes.