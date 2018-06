Londres de fiesta: ventas récord de impresionistas y arte británico

Sotheby’s continúa su buena racha y recaudó cerca de u$s 180 millones en las ventas de impresionismo y arte británico. Se nota un incremento de precios en la obra de Marc Chagall y sorprendió la venta en más de u$s 4 millones de una carbonilla de Henri Matisse de 66x50 cm. Se trata de un retrato de una dama inglesa que posó en París para el genial francés y superó lo que se paga normalmente por un dibujo. Como referencia pensemos que una carbonilla de nuestro Leopoldo Presas cuestan mil veces menos.

En 1932 Picasso detiene a una joven de 17 años que entraba al subte y le pide que sea su modelo. Él estaba casado con una bailarina rusa, Olga, y durante unos meses pudo ocultar esta nueva relación. Pero en su exposición de dicho año aparecieron varios retratos de su nueva musa, Marie-Thérèse Walter, y de a poco empezó a vivir con ella.

Una de sus grandes pinturas de ese año se vendió en más de u$s 36 millones el martes pasado y para muchos expertos dicho año es de los más importantes del artista.

Un lindísimo Claude Monet, que es una vista del mar Mediterráneo, se vendió en su base de u$s 9,5 millones y otra de las grandes ventas fue el bronce de Alberto Giacometti, quien tenía admiración por los gatos y hasta manifestó que si en un incendio tenía que salvar un Rembrandt o un gato, salvaría al animal y no a la pintura. El gato está presente en el arte universal desde 3000 años antes de Cristo y tanto en oriente como en occidente los artistas los han inmortalizado. Pienso en Leonardo Da Vinci y también en Paul Gauguin, Salvador Dalí, Edouard Manet y, entre los nuestros, en Juan Lascano. En la escultura son muchísimos los que lo han tenido como modelo. Este delgado gato del suizo Giacometti alcanzó los u$s 17 millones y es una de las 8 fundidas en bronce que se conocen. Muy buenos precios para los artistas británicos, por una pequeña cabeza en piedra de Henry Moore, de 27 cm de alto, se logró en Christie’s un precio de u$s 6 millones, era una obra realizada por el autor cuando contaba 36 años y aún no era muy famoso. La escultura es aquello que más se está valorizando y fue el gran éxito de las ventas esta semana en Londres. Christie’s festejó la venta por u$s 222 millones en cinco subastas, su mayor venta fue el Claude Monet de la Estación Saint-Lazare que llegó a los u$s 33 millones y la gran sorpresa fue una pequeña pintura de Franz Marc que fue pujada intensamente y se vendió en 6 veces más que lo estimado. Era una típica pintura con caballos de 30x48 cm y llegó a u$s 20,6 millones. Una variante de "El Beso" de Rodin, de 86 cm de alto, llegó a u$s 17 millones y una lindísima vista fauvista de Georges Braque logró u$s 7 millones. La semana próxima es el turno de las ventas de arte contemporáneo y veremos si sigue esta racha de altos precios.