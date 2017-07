Imperdible retrospectiva-homenaje en vida de Luis Felipe Noé en Bellas Artes

Con alegría vemos que se realiza una retrospectiva que representa 60 años de trayectoria de Luis "Yuyo" Noé (84). Es fundamental que los homenajes a nuestros grandes artistas se hagan en vida, como lo fueron las muy concurridas muestras de Raúl Soldi y Leopoldo Presas en el Palais de Glace y la de Antonio Seguí en nuestro Museo Nacional.

Nacido en Buenos Aires en 1933, estudió derecho y también concurrió por dos años al taller de Horacio Butler, luego continuó su formación en forma autónoma. Ya a los 26 años, en 1959, realizó su primera exposición en Witcomb. Junto a sus colegas y amigos Rómulo Macció, Jorge de la Vega y Ernesto Deira, formaron el grupo denominado "Otra figuración" donde rescatan la figura humana que había sido borrada del mapa por los geométricos e informalistas, es una visión del hombre de los sesenta con sus dramas y sensaciones.También realizó una gran tarea como periodista en el Diario el Mundo y también escribiendo sobre artes plásticas en La Prensa. Vivió en París y en Nueva York, y durante 8 años no pintó más (1966-1974), se le atribuyó la manifestación que "la pintura de caballete ha muerto".

En 1975 retomó la pintura y realizó una serie brillante de coloridos y personales paisajes que recuerdan el Delta del Tigre, luego también se ocupa de la historia de Iberoamérica y realiza una recordada serie titulada "Conquista y violación de la Naturaleza".

Es junto a Guillermo Roux, Julio Le Parc, Antonio Seguí y Carlos Alonso, uno de los más importantes creadores de nuestro país y con alegría vemos que continúa trabajando con la misma pasión y con la experiencia de seis décadas de trabajo no sólo manual, sino también intelectual.

Es fundamental que nuestro museo realice estas exposiciones que permiten que más de cien mil personas conozcan la obra de nuestros grandes en una forma integral, las exposiciones de estos artistas en galerías, son visitadas con suerte por mil personas, así que una sala pública permite que el arte llegue a cien veces más de visitantes y así se contribuye a la educación.

Hay algunos grandes coleccionistas de sus obras en nuestro país y un centenar de ellas se han ofrecido en los últimos 20 años en subastas locales, su mayor precio fue hace cinco años en un remate de Galería Azur, donde su obra "Vista de Águila", de 133x325 cm, logró u$s 72 mil y generalmente sus obras fluctúan en los u$s 20.000 en las otras casas de remate. En la última arteBA se llegaron a pedir u$s 120.000 por algunas de sus obras. Hasta el 20 de septiembre esta muestra se pueden ver en forma gratuita esta estupenda muestra, llena de vigor, color y originalidad.