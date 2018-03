Gigante alimenticio brasileño se queda con el fabricante local de fiambres premium Bocatti

Brasil Foods, una de las mayores compañías de alimentos del mundo, decidió continuar con su ritmo de expansión en Argentina. El holding de origen brasileño nacido en mayo de 2009 a través de la fusión de las empresas Sadia y Perdigão, sumó a sus activos locales a una de las marcas más tradicionales en el negocio de fiambres. Se trata de Bocatti, propiedad de la empresa local Alimentos Calchaquí. Esta operación se suma a las adquisiciones que realizó hace algunos años de empresas como Avex (donde produce Sadia); Paty o Vienissima. También a la compra de Campo Austral, referente en el mercado de los embutidos y por la que pagó u$s 85 millones.

Además de Bocatti, BRF también se quedó con la marca Calchaquí. Las dos eran propiedad de una compañía con 40 años en el mercado, presencia en los agronegocios y dueña en el país de la línea de fiambres premium.

Si bien BRF es un gigante global con más de 130 000 empleados y presente en 116 países, en América latina sus activos aún no pesan en su operación global. De hecho, llegan a ser el 6,6% de las ventas totales de un grupo que tiene ingresos por más de 2100 millones de reales.

A nivel global su portafolio cuenta con más de 5000 productos, que se producen en 49 fábricas en Brasil y más de nueve unidades industriales en operación en el exterior.

En tanto, Alimentos Calchaquí es una empresa nacional que comenzó a operar en 1971. En la actualidad posee una planta industrial de 11.000 m2 en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Con su venta, la compañía pasará a integrar el portafolio global de BRF junto a otras marcas emblemáticas como Sadia; Campo Austral; Paty; Dánica; Vieníssima; GoodMark; Delicia y Manty. De esta manera, un gran número de marcas locales que se transformaron en genéricas están en manos de capitales brasileños como son los que controlan BRF.

Si bien no se comunicó el monto, la operación está en línea con el plan estratégico de BRF de globalizar sus negocios, consolidando su presencia en el mercado local y expandiendo su portafolio de productos alrededor del mundo. El holding ingresó al negocio del cerdo en la Argentina, en diciembre de 2015, realizando una ‘Oferta Vinculante‘ por Campo Austral, posicionándose así como el segundo mayor productor de carne porcina del país. De este modo, integra la genética, crianza, faena y elaboración de productos de cerdo, respaldados por su marca global Sadia.

"Continuamos realizando inversiones en el país, ahora en el sector de porcinos, en el que observamos un gran potencial de crecimiento en la Argentina. Somos muy optimistas con el país en general y buscamos consolidar nuestra operación local como una importante plataforma de exportación", señaló Jorge Lima, CEO de BRF LATAM.

En la actualidad, el holding brasileño mantiene seis plantas productivas en Argentina donde solamente el año pasado realizó inversiones por u$s 21 millones para ampliar la capacidad productiva de su unidad de aves en Río Cuarto, Córdoba, y de la línea de salchichas y congelados de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Baradero.