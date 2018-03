Fracasó el salvataje de Proteinsa y Cresta Roja ya tendría un nuevo propietario

La avícola Cresta Roja atraviesa otra vez una difícil situación financiera que la impulsaría a cambiar nuevamente de dueños. Se está buscando una salida desde hace más de un mes, afirmó a El Cronista una fuente autorizada que conoce de cerca el mercado avícola en el país.

La referencia es para la productora de pollos que desde hace un par de años viene siendo gestionada por el consorcio Proteinsa, integrado por las compañías Ovoprot, Grupo Laclau y Tanacorsa, y cuya cara visible es el empresario Santiago Perea.

Este grupo se hizo cargo de la compañía hacia fines de 2015, avalado por el Gobierno nacional (Macri y Vidal realizaron un acto en sus instalaciones y la presentaron como el ejemplo del sí se puede), y tras el proceso de quiebra que enfrentó durante la gestión de Rasic Hnos. Hacia octubre de 2016, la Justicia aceptó la oferta de Proteinsa por u$s 121 millones, que contaba con el respaldo del banco brasileño BTG Pactual, y cuya licitación le había ganado a la sociedad Avícola del Plata, conformada por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen. Estos últimos habían ofertado unos u$s 80 millones al contado y u$s 60 millones para inversiones, para un precio base de u$s 110 millones.

Consumado el fracaso de Proteinsa, que enfrentó problemas administrativos desde el principio y apenas pudo reactivar la producción, sin lograr reincorporar a la mayoría de los despedidos, algo a lo que se había comprometido en su oferta de compra, y con cheques rebotados, ese mismo monto (los u$s 80 millones) es el que Granja Tres Arroyos estaría dispuesto a desembolsar para quedarse, ahora sí, con Cresta Roja.

La compañía liderada por Joaquín de Grazia, líder cómodo del mercado avícola en el país con una producción de alrededor de 11 millones de pollos mensuales, realizó una oferta de adquisición de los activos adquiridos por Proteinsa en la licitación del 2016. Lo hizo a través de la firma Wade, sociedad propiedad del Grupo Granja Tres Arroyos. Según se aclara en un escrito presentado al Ministerio de Trabaja de la Nación por Proteinsa, la oferta de adquisición fue recibida por la empresa y se aclara que ha sido aceptada en el día de la fecha 22 de marzo y será presentada para su aprobación judicial.

De hecho, Wade ya se estaría haciendo cargo de la operación diaria de las plantas. Según informó el sitio Bichos de Campo, con un pasivo bancario de $ 804,2 millones y cheques rechazados por otros $ 500 millones, Proteinsa se presentaría a concurso de acreedores y cedería el control. Y agregó que desde comienzos de año, el Gobierno viene poniendo dinero público para comprar alimentos balanceado, adquirido mayormente al Grupo Los Grobo.

Cresta Roja fue en algún momento la segunda compañía del sector, medida en volumen de producción de pollos. Tras la licitación de 2016, se estimaba llegar a un pico de producción de 400.000 pollos por día, desde los 180.000 que producía en ese momento. La compañía llegó a tener 3000 empleados, un plantel que se redujo hasta 1800 trabajadores, cuando Proteinsa tomó el control. En la actualidad, entre las dos plantas que posee en Ezeiza, se estarían faenando poco más de 60.000 pollos por día.