El nuevo CEO de Aerolíneas y la parábola del león en la selva

Aerolíneas Argentinas anunció hoy la designación de Luis Malvido como nuevo presidente de la compañía área, en reemplazo de Mario Dell Aqua. Malvido, exTelefónica, fue presentado por la empresa como alguien quien en su “trayectoria lideró las diversas aristas del negocio”, entre las que se menciona, entre otras, la “gestión de crisis”, un tema que el propio ejecutivo abordó en una charla que dio en Universitas y que está subida a su propio canal de Youtube, con fecha de publicación en octubre de 2017.

En esa conferencia, Malvido recuerda la que calificó como la “historia más triste" de su vida, en plena crisis de 2001. “Una semana antes del corralito, sacamos el 30% de la gente y el 30% del costo”, contó y dijo que no alcanzaba con el personal de la limpieza, sino que hubo que "sacar el 30% de los gerentes, el 30% de los directores, el 30% de todo el mundo”.

Rememoró que, en esa oportunidad, cuando el dólar había saltado de 1 a 4 y el PIB había caído 16%, él planteó que esa era la manera de “salvar a la compañía”. "Fue una semana bestial, tuve que echar amigos, gente que me decía ‘vos no me podés hacer esto a mí', gente con la que habíamos empezado en la empresa desde cero. Fue terrible. Pero fue un aprendizaje, que me hizo más duro y ahí entendí que tenía que trabajar en otro país”.

En la charla, Malvido recordó también su paso por Venezuela, también en Telefónica, una experiencia que usó para ejemplificar sobre el "rol del CEO", en uno de sus aspectos: debe ser alguien que sepa detectar rápidamente quién dentro del equipo dirigencial está comprometido con el proyecto, o, expresado en sus palabras, “quién me sigue y quién no”, incluso más allá de las capacidades.

Malvido asumirá sus funciones una vez realizada la próxima asamblea de accionistas, informó la compañía en un comunicado. Mario Dell'Acqua, por su parte, continuará como integrante del directorio de la empresa área.

“El que no está comprometido, desaparece”, sentenció Malvido y contó que, en su primera semana en el país caribeño, “volaron 20 directores". Pero que a partir de eso "todo el mundo supo quién mandaba”.

Para conceptualizar esa experiencia Malvido trazó un paralelismo con lo que sucede en la naturaleza, "cuando el león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa, y si no pasa, explota”.