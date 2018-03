El campo recordará 10 años de "la 125" con Mesa de Enlace original

Con la presencia anunciada de figuras como el Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, la diputada Elisa Carrió y las autoridades de la Mesa de Enlace original, el acto que organiza el "campo" para el próximo domingo cobra fuerza.

El encuentro será para conmemorar los 10 años del anuncio de la aplicación de las retenciones móviles a los granos a través de la Resolución 125, que decidió el gobierno de Cristina Kirchner en 2008, y que desató una ola de protestas, con cortes de ruta y piquetes, que duró más de cuatro meses y que llevó al recordado voto no positivo de Julio Cobos.

El acto se realizará en la localidad bonaerense de San Pedro, el próximo domingo y estará organizado por la Sociedad Rural de dicha ciudad y la de su vecina Baradero. Pero, tal como confirmaron a El Cronista será un acto "puramente conmemorativo", y no un acto de protestas. Los organizadores buscarán que las dificultades que atraviesan pequeños y medianos productores principalmente, por cuestiones climáticas y lo que éstas evidencian, como la falta de seguros multirriesgos, de asistencia financiera o de aplicación de la emergencia agropecuaria, no salgan a escena en medio de los discursos. Tampoco, la pérdida de rentabilidad por la suba de costos. "Es un acto para recordar aquella gesta que permitió que el país no estallara; no queremos que se mezcle con cuestiones de coyuntura con los problemas actuales, porque el eje es conmemorativo", afirmó Raúl Victores, titular de la Sociedad Rural de San Pedro.

Tampoco se buscará agitar el avispero en lo relacionado con la actual conducción de la Mesa de Enlace, que días atrás descalificó la convocatoria, y propuso otra fecha para el acto: la del 17 de julio, día en que el ex vicepresidente Cobos selló el final de la Resolución 125. De hecho, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) adelantaron que, hasta el momento su titular Dardo Chiesa ni ninguna autoridad asistirá. Tampoco confirmaron presencia la conducción nacional de Federación Agraria (FAA) o Coninagro. La grieta en el agro se evidencia en las declaraciones de Hugo Biolcati, otro ex titular de la SRA, que cuestionó que la decisión de la cúpula ruralista de no acompañar el acto es "mezquina, errónea y patética".

Sí estarán los ex titulares de las entidades agropecuarias que dieron origen a la Mesa de Enlace: Luciano Miguens (SRA), Eduardo Buzzi (FAA), Mario Llambías (CRA), y Carlos Garetto (Coninagro), que darán discursos junto a los intendentes de San Pedro y Baradero.

También confirmaron su presencia el actual senador Alfredo De Angeli, Carrió y posiblemente Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria bonaerense. Etchevehere, por su parte, confirmó que asistirá al acto y que compartirá un almuerzo con los ex titulares de la Mesa de Enlace en el día de hoy, según anunció Télam.

Victores adelantó también que habrá un homenaje al Momo Venegas, ex titular fallecido de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y que están invitadas todas las entidades del agro, desde entidades locales hasta los autoconvocados. "Será un homenaje a los productores", destacó el dirigente. Será a partir de las 10.30 del domingo, en el cruce de las rutas nacional 9 y la provincial 191.