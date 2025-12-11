En esta noticia
En este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8361 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de diciembre
|1°
|8361
|11°
|8767
|2°
|8645
|12°
|5368
|3°
|0215
|13°
|2745
|4°
|1141
|14°
|7591
|5°
|8010
|15°
|2414
|6°
|8092
|16°
|6254
|7°
|0481
|17°
|8719
|8°
|1619
|18°
|3285
|9°
|6010
|19°
|5992
|10°
|4737
|20°
|5779
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.