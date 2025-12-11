En esta noticia

En este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8361 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de diciembre

 1°8361 11°8767
 8645  12°5368
 3°0215 13°2745 
 1141  14°7591 
 8010  15°2414 
 6°8092  16°6254
 0481  17°8719 
 1619  18°3285 
 6010  19°5992 
 10°4737 20°5779 

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.