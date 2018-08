Con tres hoteles, llega a la Argentina una nueva cadena centrada en los millennials

Los millennials están en la mira de las empresas, que les ofrecen cada vez más productos según sus gustos y necesidades. Ahora, está por abrir en al Argentina una nueva cadena hotelera enfocada en estos jóvenes, con un ambicioso proyecto de aperturas en marcha.

Selina, una cadena nacida en Panamá hace cuatro años, de la mano de dos israelíes que viajaban por las afueras de la ciudad, ya cuenta con 25 hoteles en ocho países de América latina y prevé llegar a 40 a fin de año (ver aparte). En la Argentina, prevé abrir tres hasta diciembre y llegar a 15 establecimientos en cuatro años, con poco más de u$s 20 millones de inversión en remodelación de hoteles existentes, en forma directa, con alquiler a largo plazo.

"En noviembre vamos a abrir el primer hotel en Palermo Soho, que estamos por remodelar. Entre fin de año y principios de 2019, también inauguramos en Bariloche y Córdoba. Para el año próximo, las aperturas serán en San Telmo, Salta y Mendoza; y también estamos negociando para llegar a El Calafate, Ushuaia, Iguazú, Rosario y Mar del Plata", anticipó Fernando Biglio, gerente de Argentina de Selina.

La cadena se centra en hoteles de 40 a 60 habitaciones, a partir de la remodelación de hoteles existentes, con contratos de alquiler a 20 años. "Buscamos oportunidades de hoteles para reconvertir; hay opciones entre los familiares, en que los hijos no quieren seguir operando los establecimientos, por ejemplo, u otros que no funcionan bien. Les ofrecemos alquilarlos e invertimos de u$s 1 millón a u$s 1,5 millones en cada uno para adaptarlo, con más espacios comunes y diseño", explicó Biglio.

La cadena prevé invertir u$s 10 millones en 2019 y no menos de u$s 20 millones en cuatro años. El de Palermo Soho es un hotel existente, de 50 habitaciones, que están por comenzar a reconvertir. En Bariloche, en pleno centro de la ciudad, ya está en obras. Es un establecimiento que estaba cerrado, de 60 habitaciones. Y en Córdoba se ubica en la zona universitaria, Nueva Córdoba, con 50 cuartos. En tanto,en San Telmo, negocian con un inversor que está por comprar la propiedad, de 50 habitaciones, cerca de la Plaza Dorrego. Prevén emplear entre 25 y 30 personas por hotel y abrir la sede central en Palermo, en breve.

Si bien ya existe este tipo de alojamientos desde los 90 para los jóvenes, bajo el nombre de "hostel", esta nueva alternativa suma otros servicios para millennials (nacidos entre 1980 y 2000), con facilidades de alta gama y diseño. De hecho, un mes antes de la apertura convocan a artistas locales para que pinten murales y reciclan elementos antiguos para decorar.

Por ejemplo, cuenta con habitaciones compartidas de cuatro a 12 camas, pero también otras privadas, de alta gama y hasta suites, cuyos precios por noche oscilan de u$s 15 (la cama) a u$s 80, u$s 100 o incluso los u$s 150 el cuarto.

"Sería como un hostel de lujo, pero no utilizamos esa categoría porque difieren mucho de los hostels. Son sí primordiales las áreas comunes, donde los jóvenes comparten experiencias e interactúan. Contamos con un Playground, espacio con restaurante y bar, donde hay actividades, eventos, DJs y juegos recreativos", explicó Biglio. También, como los hostels, ofrecen cocinas, muy equipadas, para el uso de los huéspedes que requieran ahorra dinero y cocinarse, y un living donde comer. Una "librería" (o biblioteca), para alejarse a leer. Y un cine, sala cerrada con proyector para ver series o películas. También ofrecen actividades para hacer, desde clases de idiomas, surf o yoga hasta excursiones para explorar el lugar, lejos de los circuitos tradicionales.

Una de las novedades es que incorpora un lugar de "co-working" para trabajar a distancia en un espacio común, no sólo para huéspedes. "Muchos jóvenes son freelancers y trabajan desde su PC de modo remoto mientras viajan por el mundo. Apuntamos al concepto nomad millennials y ofrecemos facilidades para ellos. Es además un modo de insertar al hotel en la comunidad local", explicó. "Estamos invirtiendo en tecnología para lanzar un sistema para hacer check in virtual y poder ingresar a la habitación con el celular, en uno o dos años", agregó.

Las expectativas son muy buenas. "En cada hotel hacemos algo diferente, en función del lugar. En los que ya funcionan desde hace un tiempo tenemos altísima ocupación, el concepto fue un éxito. Tenemos muy buenas expectativas para la Argentina, comentó Biglio.